Петровские казачата нашли новые артефакты в третьей экспедиции проекта «Казаки по следам истории»

Вчера в Петровском районе Саратовской области прошла третья однодневная полевая экспедиция в рамках социального проекта «Казаки по следам истории». Юные казаки и участники военно-патриотического клуба «Шашка» отправились в село Новодубровка, где провели поисково-исследовательскую работу, завершившуюся удачной находкой исторических артефактов.Село Новодубровка расположено у истоков реки Таузы, на границе с Пензенской областью, в 12 километрах от города Петровска. Сегодня здесь проживают около 280 человек, преимущественно представители мордовского народа (80 %), остальные – русские. Исторически территория была образована двумя отдельными поселениями – эрзянской деревней Новая Дубровка и русским хутором Быстров, основанными в 1834 году.Экспедиция проходила на окраине села, неподалёку от истока Таузы (географические координаты: 52.397903° с. ш., 45.490785° в. д.). В её состав вошли казаки Петровского станичного казачьего общества под руководством атамана Александра Каргина, обучающиеся 8а класса МБОУ СОШ № 8 – участники клуба «Шашка» под руководством Андрея Воронова и Александра Чаусова, а также историк-специалист проекта, руководитель музея «Петровский патриот» при ДЮЦ города Петровска Юлия Матюхина.Поисковые работы велись с использованием металлодетекторов. Все этапы экспедиции сопровождались профессиональной фотофиксацией и точным определением геолокации находок. В результате участники обнаружили несколько фрагментов железных изделий – как кованых, так и литых. По предварительной оценке специалистов, артефакты относятся к XIX веку, то есть к эпохе Нового времени.Окончательная атрибуция находок будет проведена в музее «Петровский патриот» в ходе практических занятий с участниками экспедиции. Артефакты подвергнут очистке, будут зафиксированы в Книге поступлений и в дальнейшем включены в музейную экспозицию.Проект «Казаки по следам истории», направленный на приобщение молодёжи к изучению регионального историко-культурного наследия, продолжает расширять свои горизонты, демонстрируя значимость совместной работы школьников, казачьей общественности и музейных специалистов в сохранении памяти о прошлом.