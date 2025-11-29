29 ноября 2025 СУББОТА
Новости
14:20 | 29 ноября
Петровские казачата нашли новые артефакты в третьей экспедиции проекта «Казаки по следам истории»
09:45 | 29 ноября
Активное долголетие: кардиотренировки помогают поддержать здоровье лысогорских пенсионеров
09:43 | 29 ноября
Саратовцы просят ускорить строительство новой школы в п. Молодежный
19:29 | 28 ноября
Саратовская оперетта во время ремонта здания продолжит выступать и в Энгельсе, и в Саратове
19:25 | 28 ноября
В социозащитных учреждениях области празднуют День матери
19:22 | 28 ноября
Губернатор преподавателям саратовских вузов: «Вы задаете высокие стандарты в образовании и науке»
18:00 | 28 ноября
Спасатели предупредили владельцев лодок на Волге перед зимним сезоном: безопасность превыше всего
17:30 | 28 ноября
Половина владельцев незаконных построек оформят дома после исков администрации
17:06 | 28 ноября
Для повышения безопасности на дорогах региона в 2026 году направят свыше 100 миллионов
16:30 | 28 ноября
В Саратове по материалам проверки ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области следственными органами возбуждены два уголовных дела
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Петровские казачата нашли новые артефакты в третьей экспедиции проекта «Казаки по следам истории»

Новости
Петровские казачата нашли новые артефакты в третьей экспедиции проекта «Казаки по следам истории»

Вчера в Петровском районе Саратовской области прошла третья однодневная полевая экспедиция в рамках социального проекта «Казаки по следам истории». Юные казаки и участники военно-патриотического клуба «Шашка» отправились в село Новодубровка, где провели поисково-исследовательскую работу, завершившуюся удачной находкой исторических артефактов.

Петровские казачата нашли новые артефакты в третьей экспедиции проекта «Казаки по следам истории»

Село Новодубровка расположено у истоков реки Таузы, на границе с Пензенской областью, в 12 километрах от города Петровска. Сегодня здесь проживают около 280 человек, преимущественно представители мордовского народа (80 %), остальные – русские. Исторически территория была образована двумя отдельными поселениями – эрзянской деревней Новая Дубровка и русским хутором Быстров, основанными в 1834 году.

Экспедиция проходила на окраине села, неподалёку от истока Таузы (географические координаты: 52.397903° с. ш., 45.490785° в. д.). В её состав вошли казаки Петровского станичного казачьего общества под руководством атамана Александра Каргина, обучающиеся 8а класса МБОУ СОШ № 8 – участники клуба «Шашка» под руководством Андрея Воронова и Александра Чаусова, а также историк-специалист проекта, руководитель музея «Петровский патриот» при ДЮЦ города Петровска Юлия Матюхина.

Поисковые работы велись с использованием металлодетекторов. Все этапы экспедиции сопровождались профессиональной фотофиксацией и точным определением геолокации находок. В результате участники обнаружили несколько фрагментов железных изделий – как кованых, так и литых. По предварительной оценке специалистов, артефакты относятся к XIX веку, то есть к эпохе Нового времени.

Петровские казачата нашли новые артефакты в третьей экспедиции проекта «Казаки по следам истории»

Окончательная атрибуция находок будет проведена в музее «Петровский патриот» в ходе практических занятий с участниками экспедиции. Артефакты подвергнут очистке, будут зафиксированы в Книге поступлений и в дальнейшем включены в музейную экспозицию.

Петровские казачата нашли новые артефакты в третьей экспедиции проекта «Казаки по следам истории»

Проект «Казаки по следам истории», направленный на приобщение молодёжи к изучению регионального историко-культурного наследия, продолжает расширять свои горизонты, демонстрируя значимость совместной работы школьников, казачьей общественности и музейных специалистов в сохранении памяти о прошлом.