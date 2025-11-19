20 и 21 ноября жители области смогут получить бесплатную юридическую помощь

просмотров: 97

20 ноября 2025 г. на территории Саратовской области, как и в других субъектах Российской Федерации, пройдет Всероссийский день правовой помощи детям.На территории Саратовской области органами, организациями и учреждениями будут организованы мероприятия консультационного и просветительского характера, направленные на защиту прав и интересов семьи, родителей, детей, опеки, попечительства, и детско-родительских отношений.20 ноября с 09:00 до 12:00 сотрудниками Управления Минюста России по Саратовской области, адвокатами, нотариусами будет оказываться бесплатная юридическая помощь в многофункциональном центре «Юбилейный», в МФЦ в Заводском, Октябрьском, Кировском районах Саратова, а также в Энгельсе и Балаково.20 ноября с 09:00 до 12:00 адвокатами и нотариусами будет оказываться бесплатная юридическая помощь в пунктах приёма граждан филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в г. Вольске, Балаково, Балашове, Петровске, Калининске, Красноармейске, Ершове, Энгельсе, Ртищево, Марксе, рп. Татищево.21 ноября с 09:00 до 12:00 на базе филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Саратов, ул. Киселева д. 30/34 бесплатную юридическую помощь окажут представители Управления Минюста России по Саратовской области, органа ЗАГС, судебный пристав, адвокат, нотариус.По информации Управления Минюста России по Саратовской области