В Саратовской области заработали новые пункты выдачи льготных транспортных карт

С начала 2025 года жители Саратовской области совершили 33,9 млн поездок с использованием льготной транспортной карты.Напоминаем, право на льготный проезд в общественном транспорте имеют ветераны труда, участники боевых действий, инвалиды, школьники, дети из многодетных семей, обучающиеся общеобразовательных организаций, родители которых призваны на военную службу по мобилизации либо заключили военный контракт, другие категории.Сегодня, 14 ноября, заканчивается период пополнения льготных транспортных карт на текущий месяц. Уже завтра, 15 ноября, можно будет пополнить карту на декабрь.Льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, пополнять карту не требуется, это происходит автоматически на период, пока действуют подтверждающие льготу документы.Пополнить карту на 25 или 50 льготных поездок можно в отделениях Сбербанка с помощью терминалов или банкоматов, а также через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру льготной транспортной карты.Есть возможность пополнить количество поездок в пунктах «ПлатежЦентр» Саратова и Энгельса. Все больше жителей области пополняют транспортную карту онлайн на сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».«Кроме того, оператором ООО «Сервис М» заключен договор с АО «Экономбанк», в соответствии с которым в офисах банка будут оказывать услуги по выдаче льготных транспортных карт и ежемесячной активации поездок по льготной транспортной карте. Дополнительные пункты открыты в Ершове, Балакове, Балашове, Вольске, Степном, Марксе, Ртищеве, Энгельсе и Саратове», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова.По вопросам использования льготной транспортной карты можно обратиться на «горячую линию» оператора: (8452) 39-03-53. Информация о пунктах выдачи размещена на сайте: https://saratovtk.ru/pointsmap.