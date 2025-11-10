Заказчик строительства нового моста выпустил в Волгу почти 4 млн ценных видов рыб

просмотров: 115

Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Росавтодора, являющееся заказчиком строительства южного обхода и нового моста через Волгу в Саратове, приступило к реализации проекта по восстановлению биологических ресурсов Волгоградского водохранилища. Разработчиком оценки воздействия на водные биологические ресурсы стал Саратовский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.Мероприятия по проекту рассчитаны на 3 года. За это время в акваторию Волгоградского водохранилища выпустят жизнестойкую молодь рыб общим весом 2 710,9 тонн. Уже в этом году заказчик строительства моста выпустил в Волгу более 3,9 млн мальков различных видов рыб, в том числе 492 902 шт. молоди стерляди, сеголетков сазана — 1 353 063 шт., сеголетков толстолобиков — 1 117 243 шт., сеголетков белого амура - 973 164 шт. Столько же рыбы будет выпускаться в реку ежегодно.Напомним, реализация проекта по строительству обхода вокруг Саратова и Энгельса и моста через Волгу стала возможной благодаря Председателю Госдумы Вячеславу Володину.Южный обход, включающий новый мост через Волгу, должен замкнуть кольцо вокруг саратовской агломераций, соединившись с трассой Саратов-Озинки. Протяженность обхода оценивается в более чем 60 км. Длина мостового перехода, возведение которого началось весной 2025 года, составит почти 12 км.Во время последней рабочей поездки Вячеслав Володин отметил, что работы идут по графику, завершить строительство подходов на правом и левом берегу планируют в конце 2026 года, а новый мостовой переход через Волгу сдать в конце 2027 года.Министр-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов отметил: «Мероприятия в рамках восстановления водных биологических ресурсов начали проводиться сразу же с началом строительства моста. Уже в этом году специальная комиссия, в состав которой входит и комитет, произвела выпуск молоди ценных видов рыб. За 3 года в Волгу благодаря ответственному отношению к экологии заказчика строительства моста в реку будет выпушено почти 12 млн мальков стерляди, сазана, толстолобика и белого амура».