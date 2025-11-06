Казачья удаль: молодёжь Петровска демонстрирует мастерство владения шашкой

просмотров: 177

4 ноября 2025 года в храме Казанской иконы Божией Матери в городе Петровске состоялась Божественная литургия, по окончании которой юные казаки военно-спортивного клуба «Шашка» продемонстрировали зрелищное выступление, посвящённое традициям казачьего воинского искусства. Перед собравшимися прихожанами воспитанники клуба показали мастер-класс по фланкировке – искусству владения боевой шашкой, сочетающему скорость, точность и грацию.Особое внимание зрителей привлекли новые шашки, недавно приобретённые в рамках социально значимого проекта «Казаки по следам истории». Проект получил поддержку Министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области и стал победителем регионального грантового конкурса НКО в 2025 году.Инициатива направлена на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия казачества среди подрастающего поколения. В рамках проекта запланировано проведение 36 обучающих занятий, на которых участники оттачивают навыки обращения с шашкой, изучают историю казачьих дружин и осваивают основы военно-патриотического воспитания. Полученные умения казачата смогут применить уже в ближайшее время на военно-спортивной игре «Зарница», где им предстоит выполнять задания по поражению мишеней в условиях, приближённых к полевым.Помимо боевой подготовки, юные казаки активно участвуют в культурной и общественной жизни Петровска. Клуб «Шашка» стремится не только развивать физические и воинские навыки, но и формировать у подростков чувство гордости за свою историю, уважение к традициям и ответственность перед обществом.В будущем руководство клуба планирует расширить деятельность проекта и привлечь к участию ещё больше ребят из разных уголков региона. Организаторы выражают уверенность, что инициатива «Казаки по следам истории» может стать ярким примером эффективного взаимодействия общественных организаций и органов власти в сфере сохранения культурного наследия и патриотического воспитания молодёжи.