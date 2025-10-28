В Саратовской области 30 работников культуры получили финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей каждый

просмотров: 122

В областном учебно-методическом методическом центре 24 октября прошла официальная церемония подписания соглашений с участниками программы «Земский работник культуры». В подведении итогов этой социальной программы приняла участие министр культуры Наталия Щелканова.- Программа «Земский работник культуры» стала отличным и эффективным способом поддержки и молодых специалистов, и опытных работников – тех, кто готов поделиться опытом, знаниями, профессионализмом с жителями небольших отдалённых территорий, поработать там, где такие профессионалы особенно нужны, где этот труд точно оценят, поддержат и обеспечат всем необходимым, - отметила Наталия Щелканова. - Среди участников программы случайных людей нет. Они живут культурой и имеют огромное желание обогатить культурную жизнь района, сделать ее более насыщенной и интересной. Участие в программе для многих из них стало новым отчётом в творческой деятельности и подарило дополнительные возможности реализовать то, о чём думалось, быть может, много лет.В областных учреждениях культуры будут работать тридцать отобранных на конкурсной основе специалистов, чьи кандидатуры соответствовали требованиям местных учреждений культуры. Все победители конкурса успешно прошли процедуру трудоустройства. Заключен трехсторонний договор между специалистами, работодателями и Правительством Саратовской области.Каждому участнику программы гарантирована выплата в размере 1 миллиона рублей. Условием получения выплаты является обязательство отработать не менее пяти лет в закрепленном за ним учреждении культуры. Данная инициатива направлена на поддержку отдаленных районов и сельских поселений, испытывающих нехватку квалифицированных специалистов в сфере культуры. Программа призвана привлечь работников культуры в села, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тысяч человек.Первый набор земских работников культуры состоит из выпускников профильных вузов и средних специальных учебных заведений, имеющих различный опыт работы. Среди них – преподаватели детских школ искусств, организаторы культурно-массовых мероприятий, библиотекари, руководители кружков, хормейстеры, концертмейстеры и сотрудники музеев. В настоящее время они работают в Новоузенском, Романовском, Духовницком, Краснокутском, Советском, Александрово-Гайском, Озинском, Воскресенском и других районах области.Прибывшие специалисты полны энтузиазма, осваиваются на рабочих местах, находят подход к детям и разрабатывают интересные творческие программы для клубных формирований и студий в домах культуры.- Это настоящие патриоты. Они едут за возможностью реализовать свой проект от идеи до воплощения и увидеть реальный отклик людей. Им придется не просто вести кружки или ставить спектакли, а становиться центром притяжения, находить подход и к детям, и к старшему поколению. Их успех – это лучшая реклама для программы, которая может побудить и других молодых специалистов взглянуть на развитие своей карьеры в малых городах и селах Саратовской области по-новому, - отметил председатель областного молодежного Совета по культуре Максим Шестаков.