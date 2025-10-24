В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы

просмотров: 90

В Саратовской области продолжается преображение городов благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.В Аркадаке в этом году благодаря федеральному проекту разбили новый сквер по улице Льва Толстого. Там поставили современный детский игровой комплекс, обновили пешеходные площадки и устроили освещение территории, поставили новые лавочки. В следующем году администрация планирует продолжить благоустройство сквера.А в рабочем поселке Духовницкое обновили площадь Победы. На этой общественной территории уложили брусчатку, также поставили лавочки, сделали клумбы.«В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе благоустроят 167 общественных и дворовых территорий, большая часть локаций уже сделана - это парки, скверы, площади. Жители региона видят перемены, видят, что их города и поселки становятся более комфортными и уютными, появляются новые места для отдыха молодежи и детей, а значит, растет уверенность в будущем», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.