24 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
12:40 | 24 октября
Саратовские студенты встретились с героем СВО
12:30 | 24 октября
Тринадцать жителей Саратовской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
12:10 | 24 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
11:18 | 24 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В Саратовской области продолжается преображение городов благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

В Аркадаке в этом году благодаря федеральному проекту разбили новый сквер по улице Льва Толстого. Там поставили современный детский игровой комплекс, обновили пешеходные площадки и устроили освещение территории, поставили новые лавочки. В следующем году администрация планирует продолжить благоустройство сквера.

А в рабочем поселке Духовницкое обновили площадь Победы. На этой общественной территории уложили брусчатку, также поставили лавочки, сделали клумбы.

«В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе благоустроят 167 общественных и дворовых территорий, большая часть локаций уже сделана - это парки, скверы, площади. Жители региона видят перемены, видят, что их города и поселки становятся более комфортными и уютными, появляются новые места для отдыха молодежи и детей, а значит, растет уверенность в будущем», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.