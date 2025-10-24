24 октября 2025 ПЯТНИЦА
18:00 | 24 октября
В Аркадаке благоустроили новый сквер, в Духовницком - площадь Победы
17:30 | 24 октября
Областной киновидеоцентр подготовил программу ко Дню народного единства
16:30 | 24 октября
Доход самозанятых Саратовской области превысил 69 млрд рублей
15:30 | 24 октября
Саратовским дорожникам показали устройство асфальтобетонного покрытия беспилотными
14:30 | 24 октября
Более 3,6 тысячи жителей области получили поддержку во время поиска работы
13:30 | 24 октября
Победители патриотического конкурса «Героическая летопись Победы» получили награды
12:40 | 24 октября
Саратовские студенты встретились с героем СВО
12:30 | 24 октября
Тринадцать жителей Саратовской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
12:10 | 24 октября
Команда спортсменов школы «РиФ» привезла 37 медалей со всероссийских соревнований
11:18 | 24 октября
Губернаторскую выплату на второго ребенка получают 283 молодые матери
Тринадцать жителей Саратовской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор

Тринадцать жителей Саратовской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор


Российское общество «Знание» опубликовало список финалистов взрослой категории пятого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Ими стали 516 человек из 82 регионов России. В ноябре они поедут в Москву на финальные испытания, где Экспертный совет выберет победителей.

В борьбе за место в финале лекторы Саратовской области выступали перед Экспертным советом на площадке «Точки кипения» Вавиловского университета. Финалистами стали заместитель директора по воспитательной работе, учитель географии средней школы № 2 р.п. Дергачи Татьяна Шабаева; заместитель директора по воспитательной работе лицея № 37 г. Саратова Владимир Белоконь; директор муниципального центра оценки качества образования Энгельсского муниципального района Александра Борсук; режиссер массовых представлений Дома культуры р.п. Красный октябрь Саратова Иван Березин; учитель немецкого языка средней школы р.п. Советское Елена Рассказова; преподаватель Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского Диана Мусаева; врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии Саратовской области Вера Кудря; предприниматель Юлия Филиппова; педагог дополнительного образования средней школы № 3 г. Аркадака Наталья Котова; ведущий эксперт цифрового университета Skillfolio, куратор подростковых программ Алла Веденеева; учитель изобразительного искусства, истории и обществознания средней школы № 30 им. П.М.Коваленко г. Энгельса Лариса Прокудина; доцент Саратовского технического университета им. Ю.А. Гагарина, кандидат философских наук Мария Ромащенко и доцент кафедры «История и философия» Саратовского технического университета им. Ю.А. Гагарина, кандидат философских наук Наталья Довгаленко.

«Я был приятно удивлен, когда ознакомился со списком финалистов. Самому молодому конкурсанту — 22 года, а самому старшему — 64. Среди финалистов 9 участников СВО, 337 человек посвятили себя благотворительности и волонтерству. А для 18 конкурсантов просветительская деятельность стала настоящим семейным делом — их близкие входят в число лекторов Общества «Знание». Каждый из участников — это пример того, как знание превращается из инструмента в миссию, в способ служения людям и своей стране. Уже сейчас они вдохновляют и объединяют людей вокруг ценностей созидания и развития. Хочу пожелать каждому из участников успеха в заключительном этапе конкурса!», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финалисты представляют более 200 населенных пунктов. 66% заняты в сфере образования и науки: среди них кандидаты и доктора наук, почетные работники сферы образования РФ. Более половины финалистов являются родителями, 37 из них — многодетные.

110 победителей взрослой категории получат право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе, набор техники и другие ценные призы.