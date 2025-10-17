В Энгельсе открылись XIII региональные Покровские образовательные чтения

17 октября 2025 ПЯТНИЦА
В школе № 1 города Энгельса состоялось торжественное открытие и пленарное заседание XIII региональных Покровских образовательных чтений. В 2025 году форум посвящён осмыслению роли просвещения и нравственности в формировании личности в условиях современных вызовов.

В работе пленарного заседания приняли участие представители духовенства, органов власти, деятели науки и образования, руководители общеобразовательных и воскресных школ, работники культуры, жители и гости города.

С приветственным адресом от губернатора Саратовской области Романа Бусаргина к участникам обратился исполняющий обязанности министра внутренней политики Денис Попонов.

«Ваше мероприятие по праву объединяет на своих площадках представителей церкви, институтов гражданского общества, органов власти. Тема текущих Чтений посвящена одной из самых важных проблематик – духовно-нравственному развитию молодого поколения. Вызовы времени требуют новых подходов в сохранении и защите наших традиционных ценностей. Особая роль у институтов гражданского общества», – говорится в обращении главы региона.

Роман Бусаргин в приветственном адресе также поблагодарил Покровскую епархию за реализацию гуманитарных и патриотических проектов и вклад в воспитание детей и молодежи.

Работа Покровских чтений продлится до 26 октября. В программе Чтений запланированы тематические секции и круглые столы. Участники обсудят вопросы духовно-патриотического воспитания в образовательных учреждениях, пути популяризации традиционных ценностей и укрепления института семьи. Особое внимание будет уделено роли семьи и общества в формировании нравственных ориентиров подрастающего поколения, а также опыту взаимодействия церкви и государства в сфере образования.