Школьникам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ

Саратовская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Саратовской области» продолжает активную профилактическую деятельность, направленную на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании среди молодежи.В рамках совместной работы с УНК ГУ МВД России по Саратовской области и региональным отделением антинаркотического движения «АнтиДилер Саратов» были проведены спортивно-профилактические мероприятия в образовательных учреждениях региона:Гимназия № 8 и школа АОП № 2 г. Саратова — ребята познакомились с принципами здорового образа жизни, получили важную информацию о последствиях употребления психоактивных веществ и приняли участие в спортивных активностях.Спорт — это сильнейшее оружие против наркотиков. Здоровый образ жизни, командный дух и личный пример — основа для будущего без зависимости!