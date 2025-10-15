15 октября 2025 СРЕДА
Новости
17:00 | 15 октября
В Москве соберутся «Женщины третьего тысячелетия»
16:00 | 15 октября
Школьникам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ
14:30 | 15 октября
Саратовская команда повышает управленческое мастерство в финале программы Президентской Академии
13:10 | 15 октября
«Профессионалитет» предлагает более 40 специальностей для уверенного будущего саратовских выпускников
12:00 | 15 октября
Осенью в Саратовской области создадут леса на площади порядка тысячи гектаров
11:30 | 15 октября
Белорусская делегация работает в Саратовской области для укрепления двустороннего сотрудничества
11:30 | 15 октября
В MAX появился чат-бот для подписания документов в электронном виде
10:24 | 15 октября
Жители Саратовской области выбрали обладателя самого доброго сердца
10:00 | 15 октября
В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» в регионе проводят беседы с молодежью листовки и буклеты и распространяют
09:26 | 15 октября
Лучшие произведения Андрея Петрова прозвучат для саратовских зрителей
Школьникам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ

Новости
Школьникам рассказали о последствиях употребления психоактивных веществ

Саратовская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация воздушно-силовой атлетики и спортивной йоги Саратовской области» продолжает активную профилактическую деятельность, направленную на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании среди молодежи.

В рамках совместной работы с УНК ГУ МВД России по Саратовской области и региональным отделением антинаркотического движения «АнтиДилер Саратов» были проведены спортивно-профилактические мероприятия в образовательных учреждениях региона:

Гимназия № 8 и школа АОП № 2 г. Саратова — ребята познакомились с принципами здорового образа жизни, получили важную информацию о последствиях употребления психоактивных веществ и приняли участие в спортивных активностях.

Спорт — это сильнейшее оружие против наркотиков. Здоровый образ жизни, командный дух и личный пример — основа для будущего без зависимости!