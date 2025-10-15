15 октября 2025 СРЕДА
17:00 | 15 октября
Лучшие произведения Андрея Петрова прозвучат для саратовских зрителей

В октябре 2025 года Саратовская область присоединяется к празднованию 95-летия со дня рождения выдающегося композитора Андрея Петрова. Разнообразная программа фестиваля поможет погрузиться в мир музыкального наследия маэстро.

16 октября состоится открытие фестиваля в Саратовском академическом театре оперы и балета. Зрители увидят легендарную оперу «Петр Первый», вошедшую в «Золотой фонд театральных постановок России». Примечательно, что в июне 2025 года произведение отметит 50-летие со дня первой премьеры, состоявшейся в 1975 году на сцене Кировского театра в Ленинграде.

Параллельно в Театре юного зрителя им. Ю.П. Киселёва состоится музыкально-театральный перформанс «Дети войны – Великой победе».

17 октября в Саратовском областном театре оперетты (г. Энгельс) будет представлен мюзикл «Бесприданница», созданный Андреем и Ольгой Петровыми.

18 октября в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке состоится концерт «У природы нет плохой погоды». Концертный оркестр духовых инструментов «Волга-бэнд» под руководством Дениса Марьева представит знаменитые песни и романсы композитора, прозвучавшие в кино. В концерте примут участие приглашенные солисты: Заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов и Манана Гогитидзе – дважды лауреат премии «Золотая маска», внучка композитора.

19 октября в финальный день фестиваля состоится концерт «Сотворение музыки» в Саратовской областной филармонии. Академический симфонический оркестр под управлением Анатолия Семенова исполнит симфонические произведения А. Петрова: «Мастер и Маргарита», «Радда и Лойко», сюиту из балета «Сотворение мира».

- Музыка Андрея Петрова, написанная для кино, оперы, балета, давно стала отечественной классикой. Его композиции, будь то в классическом исполнении или современных обработках, находят отклик у слушателей всех возрастов, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.