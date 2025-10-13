В Саратове увековечили имена погибших участников СВО
В Саратове в Парке Победы на Соколовой горе состоялась торжественная церемония занесения на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах» имён погибших участников специальной военной операции.
Почтить память погибших героев собрались члены семей и близкие военнослужащих, участники и ветераны боевых действий, представители общественных организаций региона, органов власти, а также курсанты военных учебных заведений и студенты.
Перед собравшимися выступили губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов.
В память о погибших военнослужащих была объявлена минута молчания. Литию по воинам, погибшим в войнах и локальных конфликтах, совершил настоятель Храма святого Благоверного Великого князя Александра Невского, иерей Саратовской Епархии, отец Владимир Новиков, Муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов провел дуа.
В завершение церемонии участники возложили цветы к мемориалу «Землякам, погибшим в локальных войнах».
Мероприятие было организовано областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области и администрации города Саратова.