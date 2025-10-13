В Балашовском районе благоустроили сквер и городскую площадь в рамках госпрограммы

просмотров: 109

В этом году в Саратовской области благоустроили 145 общественных и дворовых территорий. В регионе продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.Так, в Балашове в рамках госпрограммы благоустроили сквер по улице К. Маркса перед гостиницей «Хопер». На территории поставили уличное освещение и системы видеонаблюдения, там появились тематические игровые площадки для детей разных возрастов, а также новые пешеходные дорожки и цветники. Кроме того, преобразилась городская площадь по улице К. Маркса. На ней уложили новую тротуарную плитку, разбили клумбы и газоны.«В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе уже завершены работы на 86 общественных и 59 дворовых территориях, всего в планах на этот год обновить 108 общественных и 59 дворовых территорий. Всего же всего за 6 лет в региона преобразили свыше 1200 общественных территорий», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.