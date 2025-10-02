В Энгельсе в Тинь-Зине Дуб-великан взяли под опеку эковолонтеры

просмотров: 77

Представители АНО «Древо жизни» выступили с инициативой по диагностике состояния дерева и благоустройству территории вокруг Дуба-великана в границах памятника природы «Урочище Тинь-Зинь» в Энгельсе.Сохранение памятников природы соответствует целям и задачам реализации национального проекта «Экологическое благополучие».Всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы» старожил получил в 2024 году.Как известно, в условиях антропогенных и климатических изменений старовозрастные деревья необходимы для выживания лесов.«Они защищают почву от ветровой и водной эрозий, являются местом обитания для летучих мышей, белок и птиц, а также создают необходимое затенение и микроклимат для развития молодых деревьев. Специалисты уже приступили к диагностике и оценке состояния дуба, будут проведены все необходимые уходовые работы. Мы уверены, что благоустройство территории вокруг дуба сделает его центром притяжения для многих людей и поспособствует продвижению экологической культуры», - считает представитель АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова.Специалисты узнают точный возраст старожила, а при необходимости установят вокруг него специальный настил для сохранения корней вокруг него.