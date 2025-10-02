2 октября 2025 ЧЕТВЕРГ
12:59 | 02 октября
Началась подготовка к созданию картинной галереи в здании на Октябрьской
12:40 | 02 октября
Представитель армянской диаспоры решительно осудил действия мужчины, ударившего несовершеннолетнего
12:30 | 02 октября
Жители Саратова продолжают проводить акции в поддержку строительства школы в Молодежном
12:12 | 02 октября
В Хвалынске продолжили благоустраивать «Яблочный базар» и поставили новые спортивные площадки
11:30 | 02 октября
Общественники поддержали решение губернатора продолжить в регионе программу расселения аварийных домов
11:08 | 02 октября
В Энгельсе в Тинь-Зине Дуб-великан взяли под опеку эковолонтеры
10:07 | 02 октября
Саратовские аграрии собрали зерна на миллион тонн больше, чем годом ранее
09:05 | 02 октября
Почти 4000 ребят из ПФО присоединились к федеральному просветительскому марафону Знание.Первые
23:19 | 01 октября
В Саратовской области привито против гриппа уже более 450 тыс человек
19:30 | 01 октября
Передача школ на региональный уровень открывает новые возможности для педагогов и учеников
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В Энгельсе в Тинь-Зине Дуб-великан взяли под опеку эковолонтеры


Представители АНО «Древо жизни» выступили с инициативой по диагностике состояния дерева и благоустройству территории вокруг Дуба-великана в границах памятника природы «Урочище Тинь-Зинь» в Энгельсе.

Сохранение памятников природы соответствует целям и задачам реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

Всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы» старожил получил в 2024 году.

Как известно, в условиях антропогенных и климатических изменений старовозрастные деревья необходимы для выживания лесов.

«Они защищают почву от ветровой и водной эрозий, являются местом обитания для летучих мышей, белок и птиц, а также создают необходимое затенение и микроклимат для развития молодых деревьев. Специалисты уже приступили к диагностике и оценке состояния дуба, будут проведены все необходимые уходовые работы. Мы уверены, что благоустройство территории вокруг дуба сделает его центром притяжения для многих людей и поспособствует продвижению экологической культуры», - считает представитель АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова.

Специалисты узнают точный возраст старожила, а при необходимости установят вокруг него специальный настил для сохранения корней вокруг него.