Количество читателей в новой модельной библиотеке растёт с каждым днем

После капитальной реконструкции, проведённой в рамках нацпроекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным, Центральная районная библиотека города Маркса привлекает всё больше читателей.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила, что библиотека преобразилась благодаря капитальному ремонту и переоснащению, соответствующим современным стандартам. Это совершенно новый формат, реализуемый по всей стране. Библиотека оснащена передовой компьютерной техникой, включая 3D-принтер, интерактивную панель и систему виртуальной реальности. Организованы зоны для групповой работы и самостоятельного обучения, а также доступ к интернету, электронным библиотекам и другим базам данных через бесплатный Wi-Fi. Модульная мебель позволяет легко трансформировать пространство для проведения различных мероприятий, от мини-кинозалов до дискуссионных площадок.Сотрудники подчеркивают, что технологичная площадка с гибким пространством, легко адаптируемым под различные мероприятия, создает комфортную атмосферу для работы. Здесь созданы все условия для чтения, обучения и общения: современное освещение, технологичное пространство, зоны для коворкинга и пресс-конференций.Особо выделяется читальный зал с модульными секциями, который можно быстро трансформировать в лекционный зал или уютные уголки для встреч. Это идеальное место для мастер-классов, кинопоказов, игротек и театральных постановок.Посетители активно посещают выставку «История специальной военной операции». В библиотечный фонд переданы Книга Памяти Саратовской области, плакаты с фотографиями героев и экспонаты.Директор Саратовской областной библиотеки для детей и юношества им Пушкина Наталья Абрамова подчеркнула, что обновленная библиотека стала центром притяжения для жителей района, местом проведения различных мероприятий. Библиотека нацелена на сотрудничество с региональными библиотеками для реализации проектов, направленных на поддержку детей и юношества.