В Александрово-Гае подвели итоги первого регионального форума «Казачья молодежь»

Особое внимание организаторы уделили второму дню форума – 20 сентября 2025 года, который стал по-настоящему насыщенным и запоминающимся. Утро началось с традиционной коллективной зарядки, напомнившей участникам о важности физической подготовки и здорового образа жизни – качеств, присущих каждому казаку.Далее молодежь погрузилась в атмосферу спортивного марафона, приуроченного к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состязания по мини-футболу, шахматам и перетягиванию каната не только выявили сильнейших, но и сплотили команды, воспитав дух товарищества и взаимовыручки.Параллельно работала уютная ярмарка «Чай с вареньем», где участники могли отдохнуть за чашкой горячего чая с домашней выпечкой, почувствовав себя частью большой казачьей семьи.Одним из ключевых событий дня стал круглый стол на тему «Сохранение традиций казачьей культуры среди молодежи РФ». В дискуссии приняли участие глава Александрово-Гайского района Сергей Юрьевич Зюзин, атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Волжского войскового казачьего общества Андрей Викторович Фетисов, а также заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Светлана Александровна Зубрицкая. Спикеры обсудили актуальные вопросы патриотического воспитания, роли казачества в формировании гражданской идентичности молодежи и перспективы развития казачьих традиций в образовательной среде.В школе №1 прошла тематическая лекция по кибербезопасности – важнейший элемент современного воспитания, сочетающий традиции и технологии. А военно-тактическая игра «Лазертаг» позволила участникам проверить не только физическую выносливость, но и стратегическое мышление.Завершился день торжественно: с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» и праздничной вечеркой. Гостей порадовали народные песни и танцы, игры, а также захватывающая демонстрация джигитовки и мастерства владения шашкой. Перед собравшимися выступили глава района С.Ю. Зюзин, атаман Александрово-Гайского хуторского казачьего общества Сергей Владимирович Камаристов, заместитель начальника пограничной заставы в г. Новоузенск, старший лейтенант В.С. Спичковский, лидер волонтёрского движения "Алгай ZaПобеду" Мария Николаевна Поперечнева и участник специальной военной операции.Особый интерес вызвала экскурсия на пограничную заставу в Новоузенске, в которой приняли участие как молодые казаки, так и руководители района и казачьих обществ. Посещение заставы стало символичным – напоминанием о том, что служение Отечеству, честь и верность – не просто слова, а ежедневный подвиг.В завершение форума состоялось награждение активных участников и тех, кто внес значительный вклад в его организацию. Как отметила Светлана Зубрицкая:«Форум стал отличной площадкой для общения казачьей молодежи, обмена опытом и укрепления патриотических ценностей. Мы видим живой отклик ребят – и это значит, что традиции казачества будут жить и развиваться дальше».Участники единогласно выразили благодарность организаторам – администрации Александрово-Гайского муниципального района, Многофункциональному молодежному центру и Александрово-Гайскому хуторскому казачьему обществу – и попросили сделать форум ежегодным.Форум «Казачья молодежь» доказал: традиции, сплочённость и любовь к Родине – основа будущего. И это будущее – за молодыми казаками Саратовской земли.