Сегодня открылся региональный форум «Казачья молодежь»

Форум реализуется в рамках федерального проекта «Россия-страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».
Организаторы мероприятия - администрация Александрово-Гайского района и Многофункциональный молодежный центр района, при содействии Александрово-Гайского хуторского казачьего общества.

В форуме принимают участие представители г. Саратова, Советского, Краснокутского, Энгельсского,Александрово-Гайского районов.

Перед торжественным открытием форума участники совершили молебен в храме Казанской иконы Божьей Матери.

Церемония открытия началась с выноса флагов Российской Федерации, Саратовской области, Волжского Казачьего общества и Александрово-Гайского хуторского казачьего общества, а также исполнением гимна России.

По старинному обычаю гостей встретили традиционным русским гостеприимством — хлебом-солью.

С теплыми словами выступили глава района С.Ю.Зюзин, настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери отец Сергий, атаман Александрово-Гайского хуторского казачьего общества С.В. Камаристов, заместитель начальника пограничной заставы, старший лейтенант В.С.Спичковский, представитель казахской культуры,почетный житель района С.М.Мендыгалиев, родоначальник Александрово-Гайского хуторского казачьего общества Н.А.Корнев.

Яркие выступления районных народных коллективов, воспитанников детской школы искусств, а также творческие подарки Лауреата Всероссийских федеральных и областных фестивалей и конкурсов Т.В.Варапаевой и Р.Варапаева украсили мероприятие и подарили зрителям отличное настроение.

Программа форума очень насыщенная, уже сегодня участники побывали на экскурсии по Александров Гаю с посещением казачьих мест.Завтра их ждут спортивные состязания, круглый стол на тему «Сохранение традиций казачьей культуры среди молодежи РФ», тематически-образовательная лекция на тему «Кибербезопасность», военно-тактическая игра «Лазертаг», а вечером состоится «Вечерка».

