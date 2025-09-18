Саратовская казачка стала победителем международного фестиваля

просмотров: 112

В Москве на территории музея-заповедника «Коломенское» состоялся ежегодный XI Международный фестиваль «Казачья станица Москва». Участниками фестиваля стали представители более 40 регионов России. В программу фестиваля вошли музыкальные конкурсы, казачья ярмарка, джигитовка, рубка шашкой, фланкировка и спортивные состязания.Главная площадка фестиваля была организована в виде казачьей станицы, в которой регионы и казачьи общества были представлены презентационными стендами в виде традиционных куреней. Не осталась в стороне и Саратовская область, которую на фестивале представила заведующий центром национальных культур, волжская казачка, автор-исполнитель своих песен Татьяна Воропаева из Красного Кута. Она покорила зрителей и членов жюри своим мастерством, заняв по итогу конкурса в номинации «Вокал» (сольное исполнительство) первое место.Коллектив министерства внутренней политики и общественных отношений области поздравляет Татьяну Воропаеву с заслуженной наградой и желает дальнейших творческих успехов в новых побед.