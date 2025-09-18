Водителей предупреждают об опасности ДТП с дикими животными

просмотров: 131

За последнюю неделю на территории области произошло порядка 10 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, с начала года - более 40.Больше всего случаев столкновения с дикими животными (лоси и косули) зарегистрировано в Екатериновском, Гагаринском и Воскресенском районах.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области напоминает водителям о необходимости проявлять повышенную осторожность в поездках за пределами города.По статистике прошлого года, наибольший риск выхода диких животных существует на дорогах Калининского, Гагаринского, Хвалынского, Лысогорского, Воскресенского и Балашовского районов.Просим водителей быть особенно внимательными при проезде лесистой местности.Если обычно ДТП с дикими животными происходят в условиях пониженной видимости (вечером и рано утром (в сумерках), а также в ночное время), то сейчас эта опасность сохраняется и в светлое время суток.У копытных животных (лосей, оленей и косуль) наступил период гона, животные теряют осторожность и совершают непредсказуемые «броски», через проезжую часть в том числе и днём, не обращая внимания на приближение движущегося транспорта.Так, в одном из ДТП косуля попала под колеса легкового автомобиля на участке межд посёлком Дубки и Расловкой в районе 12 часов дня.Для того, чтобы избежать ДТП с дикими животными рекомендуется соблюдать следующие правила:Следить за окрестностями, особенно в ночное время и сумерки.Использовать дальний свет при движении вне населенных пунктов при отсутствии встречного транспорта.Снижать скорость или плавно остановиться, если животное появилось у дороги.Порядок действий при ДТП с диким животным стандартный – нужно выключить зажигание, включить аварийку, выставить знак аварийной остановки, вызвать сотрудников ДПС, а при наличии пострадавших – скорую помощь.Специалисты комитета охоты и рыболовства поясняют: если вы сбили дикое животное на территории Саратовской области, и у вас есть действующий полис ОСАГО ущерб будет взыскиваться комитетом со страховой компании, и только в случае отсутствия полиса ОСАГО - с владельца транспортного средства (по решению суда).Сумма ущерба за сбитое дикое животное составляет:за кабана - 30 тыс. руб.за косулю - 40 тыс. руб.за лося - 80 тыс. руб.Данные средства перечисляются в бюджеты районов, на территории которых произошло ДТП.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области напоминает, что оставление места ДТП в таком случае – это такое же нарушение, как и при любой другой аварии, и за него грозит наказание – как минимум лишение прав.