18 сентября 2025 ЧЕТВЕРГ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Водителей предупреждают об опасности ДТП с дикими животными

За последнюю неделю на территории области произошло порядка 10 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, с начала года - более 40.

Больше всего случаев столкновения с дикими животными (лоси и косули) зарегистрировано в Екатериновском, Гагаринском и Воскресенском районах.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области напоминает водителям о необходимости проявлять повышенную осторожность в поездках за пределами города.

По статистике прошлого года, наибольший риск выхода диких животных существует на дорогах Калининского, Гагаринского, Хвалынского, Лысогорского, Воскресенского и Балашовского районов.

Просим водителей быть особенно внимательными при проезде лесистой местности.

Если обычно ДТП с дикими животными происходят в условиях пониженной видимости (вечером и рано утром (в сумерках), а также в ночное время), то сейчас эта опасность сохраняется и в светлое время суток.

У копытных животных (лосей, оленей и косуль) наступил период гона, животные теряют осторожность и совершают непредсказуемые «броски», через проезжую часть в том числе и днём, не обращая внимания на приближение движущегося транспорта.

Так, в одном из ДТП косуля попала под колеса легкового автомобиля на участке межд посёлком Дубки и Расловкой в районе 12 часов дня.

Для того, чтобы избежать ДТП с дикими животными рекомендуется соблюдать следующие правила:

Следить за окрестностями, особенно в ночное время и сумерки.

Использовать дальний свет при движении вне населенных пунктов при отсутствии встречного транспорта.

Снижать скорость или плавно остановиться, если животное появилось у дороги.

Порядок действий при ДТП с диким животным стандартный – нужно выключить зажигание, включить аварийку, выставить знак аварийной остановки, вызвать сотрудников ДПС, а при наличии пострадавших – скорую помощь.

Специалисты комитета охоты и рыболовства поясняют: если вы сбили дикое животное на территории Саратовской области, и у вас есть действующий полис ОСАГО ущерб будет взыскиваться комитетом со страховой компании, и только в случае отсутствия полиса ОСАГО - с владельца транспортного средства (по решению суда).

Сумма ущерба за сбитое дикое животное составляет:
за кабана - 30 тыс. руб.
за косулю - 40 тыс. руб.
за лося - 80 тыс. руб.

Данные средства перечисляются в бюджеты районов, на территории которых произошло ДТП.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области напоминает, что оставление места ДТП в таком случае – это такое же нарушение, как и при любой другой аварии, и за него грозит наказание – как минимум лишение прав.