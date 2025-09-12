12 сентября 2025 ПЯТНИЦА
Победителем слета школьных лесничеств стала команда из Лысых Гор
Десятки комментариев в поддержку. Саратовцы оценили идею строительства канатной дороги
Саратовская область демонстрирует одну из самых высоких динамик в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
С начала года в Питерской районной больнице проведено свыше 700 исследований на дентальном рентгеновском аппарате
Состоялся круглый стол с делегатами X Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы»
В Саратове появится фиджитал-центр
На территории региона в 2025 году пройдет более 930 спортивных мероприятий
Сильнейшие программисты со всей страны приехали в Саратов
В Саратовской области к новому отопительному сезону готовы 83% жилых домов
Минздрав: Важно сделать прививку до широкого распространения гриппа
В Хвалынске подвели итоги Областного слета школьных лесничеств. Он проходил с 10 по 12 сентября на территории национального парка «Хвалынский».

В течение этого времени школьники из районов области соревновались в знаниях и умениях в сфере лесного хозяйства.

Жюри оценивало, как они ориентируются на местности, знания растений, грибов и животных, творческие способности и креативный подход к решению экологических задач.

«Сегодня у нас действует в регионе 20 школьных лесничеств. Целью их создания является бережное отношение к природе. В этом году участвовали в слете 12 команд из разных районов. Некоторые районы представили несколько команд. Школьные лесничества являются профориентацией молодежи», - обратился к собравшимся министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

Он уточнил, что ребята активно участвуют в экологических мероприятиях по посадке леса, таких как «Сад памяти» и «Сохранение лесов» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».

Министр отметил самые активные школьные лесничества из районных поселков Лысые горы и Базарного Карабулака, из Вольска, из села Старая Порубежка Пугачевского района и села Поповка Гагаринского района Саратова, из Краснокутского и Екатериновского районов.

«Особенно хочется сказать слова благодарности в адрес педагогов и наставников, которые прививают детям любовь к родному краю», - сказал министр.

Победителем слета стала команда «Лысогорье» Центра допобразования детей районного поселка Лысые Горы. Второе место досталось команде «Рубеж» из села Старая Порубежка Пугачевского района. Третье – команде «БЭГиС» из школы №1 районного поселка Базарный Карабулак.

Победителям слета достался ноутбук. За второе место участники получили мини-квадрокоптер. За третье – очки виртуальной реальности. Всем участникам слета достались беспроводные наушники. Региональное отделение Российского экологического общества специальным призом - умной колонкой Яндекс-станцией - отметило команду «ЮНЭК» из Краснокутского района нацпарка «Дьяковский лес».