Активное долголетие помогают поддерживать тренажеры и нейропанель

В рамках региональной программы «Активное долголетие» нового национального проекта Президента Российской Федерации Владимира Путина «Семья» в комплексных центрах социального обслуживания населения Саратовской области продолжает работу социальная технология «Школа восстановления «Шаг за шагом».Так, занятия для ускорения восстановительных процессов после тяжелых заболеваний, а также формирование условий, способствующих увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста, на постоянной основе проводятся в Калининском районе.После завершения комплекса занятий на тренажерах и модулях получателям социальных услуг вручаются буклеты - памятки для закрепления полученных знаний, а также выполнения ряда упражнений в домашних условиях.Сотрудники комплексного центра соцобслуживания Краснокутского района продолжают тренировки совместно с сотрудниками районной больницы.Очередные занятия с использованием специализированного оборудования прошли в школах восстановления Аркадакского, Балтайского, Марксовского, Петровского, Пугачевского, Федоровского и Озинского районов.Индивидуальные тренировки с получателем социальных услуг на дому помогают восстановить функции рук после инсульта, инфаркта и травм, служат профилактикой деменции, поддерживают кровообращение в конечностях и общую двигательную активность.На занятиях специалисты применяют специальные тренажеры, которые способствуют адаптации людей с ограничениями в движении к повседневным бытовым задачам.В Духовницком районе на занятиях используют нейропанель - современный инструмент, который помогает развивать когнитивные функции: память, внимание, мышление и реакцию.«Мы помогаем подопечным осваивать ключевые навыки, необходимые для большей самостоятельности в повседневной жизни. Каждый шаг на пути восстановления открывает новые возможности и ведет к активной жизни», - уверены специалисты по социальной работе.