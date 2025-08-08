Ограничения мобильного интернета: для жителей работают точки доступа бесплатного Wi-Fi
В связи с временным ограничением мобильного интернета напоминаем, что в Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове работают точки доступа бесплатного Wi-Fi, которыми можно воспользоваться. Для удобства все точки отмечены на карте, которая доступна для скачивания.
В случае возникновения сложностей с подключением горожан просят обращаться по телефону: 122 (доб. 4) с 9.00 до 18.00. Информацию сразу передадут провайдерам.
Карты публичной Wi-Fi сети по крупным муниципалитетам размещены здесь (https://t.me/mcrssar/2654).
Также для населения работает стационарная телефонная сеть, воспользоваться услугами которой можно, в том числе, в различных организациях и учреждениях.
В случае невозможности вызвать такси через мобильное приложение или сервис в сети интернет жители региона могут заказать такси по телефонам агрегаторов такси. Обратившись к оператору, необходимо указать адресные ориентиры точки посадки и пункта назначения.
Телефоны агрегаторов:
САРАТОВ
+7 937 255 00 90 (Интерсити)
+7-8452-694-694 (Яндекс)
+7-8452-57‒57‒57 (Везет)
+7-8452-74‒45‒76 (Везет)
+7-8452-45-45-45 (Везет)
+7-8452- 99‒99‒99 (Максим)
+7-8452- 24‒56‒26 (Максим)
+7-8452-77-77-77 (ТарТахi)
+7-8452- 90-00-00 (ТарТахi)
+7-8452- 44-00-00 (ТарТахi)
+7-8452- 44-44-44 (Единое)
+7-8452-70-77-80 (Ларгус)
+7-8452-53-07-79 (TransferMe)
+7‒903‒328‒07‒79 (TransferMe)
г. АТКАРСК
+7-908-557-57-92 (Премиум)
+7-904-244-08-08 (Экспресс)
+7‒904‒888‒67‒77 (Яндекс Гоу)
г. БАЛАКОВО
+7 (8453) 23‒03‒23 (Яндекс)
+7 (8453) 22-22-44 (Поехали!)
+7(8453) 22-22-22 (Максим)
+7 (8453) 44-55-55 (Максим)
г. БАЛАШОВ
+7 (800) 770-70-74 (Яндекс)
+7 (909) 335-59-79 (Миг)
+7 (927) 103-39-29 (Миг)
+7 (906) 150-40-00 (Элита )
+7 (937) 249-40-00 (Элита )
+7 (987) 321-44-48 (Элита )
+7 (84545) 4‒17‒77 (ГОСТ)
г. ВОЛЬСК
+7(8452) 694- 694 (Яндекс)
+7 (84593) 4-55-55 (ГОСТ)
+7 (937) 639-55-55 (ГОСТ)
г. ЕРШОВ
+7 (800) 770-70-74 (Яндекс)
+7 (903) 382-53-33 (Свои)
г. КРАСНОАРМЕЙСК
+7 (800) 770-70-74 (Яндекс)
г. КРАСНЫЙ КУТ
+7 (800) 770-70-74 (Яндекс)
+7 (8452) 72-47-47 (Лидер)
г. МАРКС
+7 (800) 770-70-74 (Яндекс)
+7 (937) 257-19-00 (Маркс)
г. НОВОУЗЕНСК
+7 (960) 345-06-04 (ЛИДЕР)
+7 (937) 80-80-100 (ЛИДЕР)
г. ПЕТРОВСК
+7 (906) 148-37-87 (Эконом)
+7 (937) 634-48-82 (Эконом)
+7 (84555) 2-80-81 (Эконом)
+7 (8452) 45-11-45 (Везет)
г. ПУГАЧЕВ
+7 (937) 965-09-00 (Десяточка)
+7 (937) 144-16-16 (Десяточка)
+7 (927) 623-05-33 (Десяточка)
+7 (905) 032-10-10 (ГОСТ)
+7 (927) 121-56-58 (Визит)
+7 (927) 140-10-21 (Ваше любимое)
г. РТИЩЕВО
+7 (937) 226-03-00 (Фаворит)
+7 (927) 155-00-80 раб (Лига)
+7 (84540) 4-17-77 (ГОСТ)
+7 (919) 824-17-77 (ГОСТ)
г. ХВАЛЫНСК
+7 (800) 770-70-74 (Яндекс)
+7 (927) 110-03-03 (Центр)
+7 (987) 373-97-87 (Премиум)
г. ЭНГЕЛЬС
+7 (8453) 54-44-40 (Яндекс)
+7 (8453) 51-50-00 (Везет)
+7 (8452) 90-00-00 (Алло)
По информации министерства цифрового развития и связи области, министерства транспорта области