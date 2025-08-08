Ограничения мобильного интернета: для жителей работают точки доступа бесплатного Wi-Fi

просмотров: 91

В связи с временным ограничением мобильного интернета напоминаем, что в Саратове, Энгельсе, Балакове и Балашове работают точки доступа бесплатного Wi-Fi, которыми можно воспользоваться. Для удобства все точки отмечены на карте, которая доступна для скачивания.В случае возникновения сложностей с подключением горожан просят обращаться по телефону: 122 (доб. 4) с 9.00 до 18.00. Информацию сразу передадут провайдерам.Карты публичной Wi-Fi сети по крупным муниципалитетам размещены здесь (https://t.me/mcrssar/2654).Также для населения работает стационарная телефонная сеть, воспользоваться услугами которой можно, в том числе, в различных организациях и учреждениях.В случае невозможности вызвать такси через мобильное приложение или сервис в сети интернет жители региона могут заказать такси по телефонам агрегаторов такси. Обратившись к оператору, необходимо указать адресные ориентиры точки посадки и пункта назначения.Телефоны агрегаторов:САРАТОВ+7 937 255 00 90 (Интерсити)+7-8452-694-694 (Яндекс)+7-8452-57‒57‒57 (Везет)+7-8452-74‒45‒76 (Везет)+7-8452-45-45-45 (Везет)+7-8452- 99‒99‒99 (Максим)+7-8452- 24‒56‒26 (Максим)+7-8452-77-77-77 (ТарТахi)+7-8452- 90-00-00 (ТарТахi)+7-8452- 44-00-00 (ТарТахi)+7-8452- 44-44-44 (Единое)+7-8452-70-77-80 (Ларгус)+7-8452-53-07-79 (TransferMe)+7‒903‒328‒07‒79 (TransferMe)г. АТКАРСК+7-908-557-57-92 (Премиум)+7-904-244-08-08 (Экспресс)+7‒904‒888‒67‒77 (Яндекс Гоу)г. БАЛАКОВО+7 (8453) 23‒03‒23 (Яндекс)+7 (8453) 22-22-44 (Поехали!)+7(8453) 22-22-22 (Максим)+7 (8453) 44-55-55 (Максим)г. БАЛАШОВ+7 (800) 770-70-74 (Яндекс)+7 (909) 335-59-79 (Миг)+7 (927) 103-39-29 (Миг)+7 (906) 150-40-00 (Элита )+7 (937) 249-40-00 (Элита )+7 (987) 321-44-48 (Элита )+7 (84545) 4‒17‒77 (ГОСТ)г. ВОЛЬСК+7(8452) 694- 694 (Яндекс)+7 (84593) 4-55-55 (ГОСТ)+7 (937) 639-55-55 (ГОСТ)г. ЕРШОВ+7 (800) 770-70-74 (Яндекс)+7 (903) 382-53-33 (Свои)г. КРАСНОАРМЕЙСК+7 (800) 770-70-74 (Яндекс)г. КРАСНЫЙ КУТ+7 (800) 770-70-74 (Яндекс)+7 (8452) 72-47-47 (Лидер)г. МАРКС+7 (800) 770-70-74 (Яндекс)+7 (937) 257-19-00 (Маркс)г. НОВОУЗЕНСК+7 (960) 345-06-04 (ЛИДЕР)+7 (937) 80-80-100 (ЛИДЕР)г. ПЕТРОВСК+7 (906) 148-37-87 (Эконом)+7 (937) 634-48-82 (Эконом)+7 (84555) 2-80-81 (Эконом)+7 (8452) 45-11-45 (Везет)г. ПУГАЧЕВ+7 (937) 965-09-00 (Десяточка)+7 (937) 144-16-16 (Десяточка)+7 (927) 623-05-33 (Десяточка)+7 (905) 032-10-10 (ГОСТ)+7 (927) 121-56-58 (Визит)+7 (927) 140-10-21 (Ваше любимое)г. РТИЩЕВО+7 (937) 226-03-00 (Фаворит)+7 (927) 155-00-80 раб (Лига)+7 (84540) 4-17-77 (ГОСТ)+7 (919) 824-17-77 (ГОСТ)г. ХВАЛЫНСК+7 (800) 770-70-74 (Яндекс)+7 (927) 110-03-03 (Центр)+7 (987) 373-97-87 (Премиум)г. ЭНГЕЛЬС+7 (8453) 54-44-40 (Яндекс)+7 (8453) 51-50-00 (Везет)+7 (8452) 90-00-00 (Алло)По информации министерства цифрового развития и связи области, министерства транспорта области