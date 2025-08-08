Каникулы со «Знанием»: в Саратовской области почти 4500 школьников стали слушателями просветительских лекций

8 августа 2025 ПЯТНИЦА
В летних лагерях Саратовской области проходит цикл просветительских лекций Российского общества «Знание». В июне и июле площадками для мероприятий уже стали оздоровительные учреждения Аркадакского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Балашовского, Воскресенского, Дергачевского, Ершовского, Ивантеевского, Краснокутского, Марксовский, Новоузенский, Петровский, Питерский, Пугачевский, Романовский, Ртищевского, Советского, Татищевского, Федоровского, Энгельсского районов и г. Саратова.

Основными площадками для мероприятий стали лагерь дневного пребывания школы №3 г. Аркадака, оздоровительный комплекс «Ласточка», Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева, детские лагеря «Звездный», «Молодежный», «Мечта», имени Володи Дубинина и детский оздоровительный лагерь имени Ю.А. Гагарина.

Лекторы Общества «Знание» погрузили ребят в различные научные направления, поделились советами о выборе будущих профессий и саморазвитии.

Так, учитель физической культуры Лицея «Солярис» Юрий Беликов рассказал о мире дополненной реальности и раскрыл тайны мира животных.

«Ребята не просто попали на урок дополненной реальности (AR), а прямо в корпусе лагеря изучали насекомых: богомолов, бабочек, мух и других. Наблюдать за ними вблизи, видеть, как они двигаются и ведут себя в природе, — безопасно и увлекательно», — поделился Юрий Беликов.

Предприниматель Алена Федорова провела мастер-класс по хип-хопу. Вместе с ней школьники освоили базовые движения, а затем объединились в команды и создали собственные мини-постановки.

«Танец стал для ребят способом выразить себя, поработать в команде и просто отлично провести время. Здорово, что получилось подарить ребятам в лагере «Ласточка» яркие впечатления и новые знания», — отметила Алена Федорова.

Ведущий эксперт и куратор подростковых программ, практикующий психолог в сфере детско-родительских отношений, профориентатор и автор курса «Мой осознанный выбор профессии» Алла Веденеева рассказала ребятам, что такое эмоциональный интеллект и как его можно использовать для достижения целей. На лекции психолога Анны Лемешевой школьники разобрали такие понятия как гибкие навыки, ассоциативное мышление, научились принимать ценности тех, кто рядом.

Об искусственном интеллекте в гигиеническом воспитании слушатели узнали на лекции заместителя главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области Веры Кудри.

Доцент кафедры микробиологии и биотехнологии Вавиловского университета Заур Хапцев рассказал ребятам о микробах, генах и прогрессе цивилизации. Из его лекций они узнали о микроскопии и её видах.

Мероприятия соответствуют целям нацпроекта «Молодежь и дети».

По информации общества «Знание»