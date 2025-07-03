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Выпускники колледжа искусств могут стать "Земскими работниками культуры"

Новости
Выпускники колледжа искусств могут стать "Земскими работниками культуры"



В Саратовском областном колледже искусств состоялась торжественная церемония вручения дипломов. В этом году 250 студентов основного отделения и филиалов в Балаково, Балашове, Вольске и Марксе завершили обучение.

Ключевые моменты мероприятия:
- Первый замминистра культуры области Елена Познякова вручила отличившимся выпускникам красные дипломы
- Особое внимание уделено программе "Земский работник культуры", предусматривающей выплату 1 млн рублей специалистам, работающим в сёлах с населением до 50 тыс. человек

Достижения выпускников:
57 лауреатов международных и всероссийских конкурсов;
10 обладателей губернаторской стипендии в разные годы;
Победители престижного конкурса "Молодые дарования России" - Карина Ярцева, Юлия Суликова, Айша Манаева и другие.

Творческий отчёт выпускников прошёл на сцене концертного зала Саратовской филармонии имени А. Шнитке, где молодые специалисты продемонстрировали свои профессиональные навыки и выразили благодарность педагогам.