В Энгельсском районе ведется закачка воды в пруды Новопушкинского муниципального образования
По распоряжению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина такая работа проводится ежегодно. Средства на заполнение искусственных водоемов выделяются из регионального бюджета. В Энгельсском районе речь идет о трех прудах, расположенных в поселках Лощинный, Коминтерн и им. Карла Маркса Новопушкинского МО.
В текущем году вода начала поступать в эти водоемы с 11 июня. На сегодняшний день работы выполнены на 51,6 %. Всего в три пруда будет закачено порядка 550 тысяч кубометров воды.
Заместитель главы администрации Энгельсского района по развитию агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами местного самоуправления поселений Сергей Егорский подчеркнул, что вопрос наполненности сельских прудов очень важный:
- Сейчас, в летний пожароопасный период, такие водоемы являются огромным резервуаром воды. Также они используются и в хозяйственных нуждах местными жителями. Если нет ограничений, то пруд – это место водопоя скота и птицы. Для Энгельсского района выделение средств на закачку воды является очень весомой поддержкой.
Напомним, ранее закачка воды в пруды и другие водоемы была завершена в Александрово-Гайском, Фёдоровском, Новоузенском, Балаковском и Краснопартизанском районах. Продолжаются работы еще в двух муниципалитетах – Ершовском и Питерском.
В текущем году вода начала поступать в эти водоемы с 11 июня. На сегодняшний день работы выполнены на 51,6 %. Всего в три пруда будет закачено порядка 550 тысяч кубометров воды.
Заместитель главы администрации Энгельсского района по развитию агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами местного самоуправления поселений Сергей Егорский подчеркнул, что вопрос наполненности сельских прудов очень важный:
- Сейчас, в летний пожароопасный период, такие водоемы являются огромным резервуаром воды. Также они используются и в хозяйственных нуждах местными жителями. Если нет ограничений, то пруд – это место водопоя скота и птицы. Для Энгельсского района выделение средств на закачку воды является очень весомой поддержкой.
Напомним, ранее закачка воды в пруды и другие водоемы была завершена в Александрово-Гайском, Фёдоровском, Новоузенском, Балаковском и Краснопартизанском районах. Продолжаются работы еще в двух муниципалитетах – Ершовском и Питерском.