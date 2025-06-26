В Энгельсском районе ведется закачка воды в пруды Новопушкинского муниципального образования

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В текущем году вода начала поступать в эти водоемы с 11 июня. На сегодняшний день работы выполнены на 51,6 %. Всего в три пруда будет закачено порядка 550 тысяч кубометров воды.Заместитель главы администрации Энгельсского района по развитию агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами местного самоуправления поселений Сергей Егорский подчеркнул, что вопрос наполненности сельских прудов очень важный:- Сейчас, в летний пожароопасный период, такие водоемы являются огромным резервуаром воды. Также они используются и в хозяйственных нуждах местными жителями. Если нет ограничений, то пруд – это место водопоя скота и птицы. Для Энгельсского района выделение средств на закачку воды является очень весомой поддержкой.Напомним, ранее закачка воды в пруды и другие водоемы была завершена в Александрово-Гайском, Фёдоровском, Новоузенском, Балаковском и Краснопартизанском районах. Продолжаются работы еще в двух муниципалитетах – Ершовском и Питерском.