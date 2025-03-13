В Саратовской области очередь на ЭКО отсутствует, эффективность процедуры повышается

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Сегодня на заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина о выделении 52,8 млн рублей на обновление материально-технической базы Клинического перинатального центра Саратовской области.В прошлом году закупка дополнительного оборудования позволила полностью ликвидировать очередь на ЭКО, а также повысить его эффективность. В результате успешно проведенных процедур в 2024 году на учет по беременности встали более 300 женщин.«Закупаемое оборудование существенно повысит эффективность проведения процедур ЭКО, которые проводятся в центре бесплатно по полису ОМС. Новое поступающее оборудование будет этому всецело способствовать. В настоящее время задачей центра является повышение эффективности и доступности процедуры, чтобы дать возможность как можно большему количеству семей стать родителями. Также мы сопровождаем пациенток на всех этапах пути к материнству – начиная с подготовки и планирования беременности, проведения лечения бесплодия с использованием процедур ЭКО, ведем их на протяжении всей беременности и, конечно, при родоразрешении. Во всех вопросах мы чувствуем поддержку и внимание со стороны главы региона, которая способствует работе на результат», - прокомментировала главный врач Областного клинического перинатального центра Елена Ермолаева.