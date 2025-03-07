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Петербургские эксперты оценили работу кардиослужбы области

Новости / Здоровье
Петербургские эксперты оценили работу кардиослужбы области


Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России побывали в лечебных учреждениях Саратова и области.

Специалисты побывали в Балаковской городской клинической больнице и районной поликлинике, в Энгельсской городской клинической больнице № 2 имени А. Г. Кассиля и в Саратовской городской клинической больнице № 8, Областном клиническом кардиологическом диспансере, Ершовской районной больнице и в Саратовской городской поликлинике №16.

Эксперты посетили отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, отделения неотложной кардиологии с палатами интенсивной терапии, обсудили итоги работы и перспективы развития сосудистых центров, планы по развитию в учреждениях «инсультной программы».

Подводя итоги, гости отметили значительную динамику в организации работы региональных сосудистых центров, где отработаны вопросы внутренней маршрутизации, а оказание помощи проводится в соответствии с клиническими рекомендациями и отрегулировано взаимодействие с амбулаторным звеном в вопросе своевременного лекарственного обеспечения.

«Очень хорошо, что эксперты такого высокого уровня не оставляют без внимания наш регион. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из приоритетных направлений нацпроекта Президента Владимира Путина «Здравоохранение». Надо отметить, что нам есть чем гордиться. Снизить летальность среди пациентов с острыми сосудистыми патологиями помогают сосудистые центры. Достигнуты хорошие показатели по коронарографии и стентированию. Совместно с экспертами определен план мероприятий по дальнейшему совершенствованию работы кардиологической службы», - подытожил министр здравоохранения Владимир Дудаков.