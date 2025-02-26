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Седация и наркоз: комфортный шаг к здоровой улыбке ребёнка

Новости / Здоровье
В стоматологии "ВИНИР" 1 марта с 12:00 до 14:00 пройдет День открытых дверей. Вход СВОБОДНЫЙ по предварительной записи.



Седация и наркоз: комфортный шаг к здоровой улыбке ребёнка



Это уникальная возможность для родителей получить подробную информацию о важной теме – "Седация и наркоз: комфортный шаг к здоровой улыбке ребёнка". В стоматологии “ВИНИР” понимают, насколько важно создать комфортную и безопасную атмосферу для детей во время посещения стоматолога, и именно этому будет посвящено данное мероприятие.

Седация и наркоз: комфортный шаг к здоровой улыбке ребёнка

В программе Дня предусмотрена лекция, в ходе которой заведующая детским отделением, врач-стоматолог Вероника Александровна Павкина расскажет о способах адаптации детей к приёму и лечению зубов “во сне”. Седация и наркоз в стоматологии "ВИНИР" применяются исключительно по показаниям. Ведь каждый ребенок уникален, и, следовательно, требования к лечению могут существенно отличаться. У посетителей будет возможность проконсультироваться у специалистов.

Седация и наркоз: комфортный шаг к здоровой улыбке ребёнка

Кроме того, гости смогут стать участниками обзорной экскурсии по клинике. Это позволит не только увидеть, в каких условиях работают специалисты, но и познакомиться с современным оборудованием, а также с уникальными методиками, которые применяют эксперты для оказания услуг.
Стоматология “ВИНИР” также подготовила приятные подарки от партнёров клиники. В рамках мероприятия состоится розыгрыш различных призов.

Важно отметить, что участие в Дне открытых дверей БЕСПЛАТНО, однако необходима предварительная регистрация, чтобы специалисты могли спланировать участие посетителей с максимальным комфортом.

Не упустите возможность сделать шаг навстречу здоровой улыбке вашего ребёнка! Команда стоматологии "ВИНИР" ждёт вас на Дне открытых дверей
1 марта с 12:00 до 14:00.
Будьте с нами и обеспечьте своим детям безопасное и комфортное стоматологическое лечение!


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjdTdhja