Начался ремонт помещений поликлиники Энгельсской городской клинической больницы №1

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Ремонт идет программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Подрядчикам предстоит большой объем работ – внутренняя отделка помещений и обновление инженерных коммуникаций, электропроводки.Все это сделает медицинское учреждение более удобным для пациентов и сотрудников. В результате ремонта преобразятся кабинеты и коридоры, которые засияют красотой и новизной. Все работы идут в соответствии с запланированным графиком. Срок окончания работ – июнь текущего года.«В рамках региональной программы в текущем году предусмотрен капитальный ремонт 12 объектов. Обновление ожидает три объекта в Лысогорском районе, по два объекта в Балаковском, Ровенском районах и в Энгельсской городской клинической больнице №1, а также в Пугачевском, Петровском и Балашовском районах.Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 2021 года, она помогает повышать качество регионального здравоохранения. Действующая программа была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина ее реализация будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.