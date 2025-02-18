По вопросам оказания медицинской помощи можно обратиться на горячую линию регионального минздрава
Телефон горячей линии министерства здравоохранения Саратовской области по вопросам оказания медицинской помощи в Саратове 67-06-22.
Обратиться можно в рабочее время, с 9:00 до17.00.
Телефон горячей линии по вопросам организации лекарственного обеспечения: 67-06-38. Обратиться можно по будням с 8:30 до 16:30 с понедельника по четверг,
с 8:30 до 16:00 - по пятницам.
«Обратная связь от жителей, анализ и обработка поступающих обращений - важная часть работы министерства, которая позволяет своевременно реагировать и корректировать работу как отдельных направлений, так и всего ведомства в целом. Также оставить обращение можно в разделе «Общественная приемная» http://minzdrav.saratov.gov.ru/on-line/ на официальном сайте областного министерства», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.
Обратиться можно в рабочее время, с 9:00 до17.00.
Телефон горячей линии по вопросам организации лекарственного обеспечения: 67-06-38. Обратиться можно по будням с 8:30 до 16:30 с понедельника по четверг,
с 8:30 до 16:00 - по пятницам.
«Обратная связь от жителей, анализ и обработка поступающих обращений - важная часть работы министерства, которая позволяет своевременно реагировать и корректировать работу как отдельных направлений, так и всего ведомства в целом. Также оставить обращение можно в разделе «Общественная приемная» http://minzdrav.saratov.gov.ru/on-line/ на официальном сайте областного министерства», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.