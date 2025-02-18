По вопросам оказания медицинской помощи можно обратиться на горячую линию регионального минздрава

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Обратиться можно в рабочее время, с 9:00 до17.00.Телефон горячей линии по вопросам организации лекарственного обеспечения: 67-06-38. Обратиться можно по будням с 8:30 до 16:30 с понедельника по четверг,с 8:30 до 16:00 - по пятницам.«Обратная связь от жителей, анализ и обработка поступающих обращений - важная часть работы министерства, которая позволяет своевременно реагировать и корректировать работу как отдельных направлений, так и всего ведомства в целом. Также оставить обращение можно в разделе «Общественная приемная» http://minzdrav.saratov.gov.ru/on-line/ на официальном сайте областного министерства», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.