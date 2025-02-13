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Саратовские научно-практические разработки в сфере медицины активно применяются врачами и продаются в аптеках

Новости / Здоровье
Саратовские научно-практические разработки в сфере медицины активно применяются врачами и продаются в аптеках


Повязка ХитоПран – совместный труд сотрудников Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и врачей Областного клинического центра комбустиологии.

Ранозаживляющая биополимерная повязка пополнила арсенал средств для восстановления и регенерации кожных покровов при ожогах, пролежнях и трофических язвах.

Еще одну саратовскую разработку - систему CardioControl высоко оценил директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.

Это мобильные ЭКГ-регистраторы, которые улучшают диагностику больных с нарушениями ритма сердца. Автоматическая предобработка позволяет выявлять тревоги и информировать о них пациента и наблюдающего врача.

«Разработки уже активно применяются на практике и служат врачам и пациентам. Носимые регистраторы используются в проекте Цифровой ФАП специалистами Областного клинического кардиологического диспансера и Саратовского государственного медицинского университета им. В.И.Разумовского для наблюдения за жителями отдаленных районов. В настоящее время устройства уже применяются более, чем в 32 ФАПах.⠀В ближайшем будущем мы ставим перед собой задачу оснастить все ФАПы Саратовской области данными умными приборами для улучшения качества диспансеризации и диспансерного наблюдения в первую очередь пациентов высокого и очень высокого риска для своевременного выявления опасных для жизни нарушений ритма. Повязки ХитоПран уже применяются в ожоговых центрах, применение возможно также и военными медиками, они продаются в аптеках», - рассказал министр здравоохранения Владимир Дудаков.