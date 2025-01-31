Начинаются комплексные проверки саратовских больниц по жалобам пациентов

просмотров: 65

Глава региона проинформировал о нескольких уже принятых решениях:С середины февраля профильное министерство должно увеличить количество выездных приемов узких специалистов в районах области. Если раньше они проводились раз в месяц, то сейчас - не менее одного раза в неделю.«Попрошу уделить организации первостепенное внимание, сформировать четкий график и обеспечить своевременное информирование пациентов. Через какое-то время мы спросим у жителей, получилось ли у вас наладить эту работу и заметили ли они положительные изменения», - обратился Роман Бусаргин к министру здравоохранения Владимиру Дудакову.По итогам совещания также было принято решение провести комплексные проверки ряда больниц и поликлиник в связи с большим количеством жалоб от жителей.«Контрольно-аналитический комитет уже включился в эту работу. Проверки начнутся с понедельника. Об их итогах также обязательно скажем публично. В случае необходимости будем принимать кадровые решения», - подчеркнул губернатор.