31 ЯНВАРЯ 2025 ПЯТНИЦА
Новости
10:40 | 31 января
Начинаются комплексные проверки саратовских больниц по жалобам пациентов
21:07 | 30 января
Наркоз и седация в стоматологии: новые подходы и технологии
21:00 | 30 января
Единый номер 122 – оперативная помощь по принципу «одного окна»
17:52 | 30 января
Саратовцы заключают контракты для службы в зоне СВО
17:00 | 30 января
Для студентов медколледжа в Марксе капитально отремонтируют учебные помещения
16:00 | 30 января
Саратовцев позвали на погрузку гуманитарки бойцам СВО
15:30 | 30 января
Саратовские компании поставляют за рубеж косметику и парфюмерию
14:39 | 30 января
На высадку лесов по инициативе губернатора Романа Бусаргина выделены дополнительные средства
10:01 | 30 января
Общественники и представители органов власти обсудили со студентами колледжа вопросы профилактики экстремизма
18:00 | 29 января
Сотрудника саратовской библиотеки наградили медалью «За отвагу»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Начинаются комплексные проверки саратовских больниц по жалобам пациентов

Новости / Здоровье
Губернатор Роман Бусаргин 30 января в ходе заседания Правительства напомнил, что на прошлой неделе впервые в новом формате проводилось расширенное совещание по работе системы здравоохранения, на котором подробно обсуждались все проблемные моменты и замечания к работе лечебных учреждений от жителей. По итогам был составлен объемный протокол поручений, исполнение которого находится на особом контроле.
Начинаются комплексные проверки саратовских больниц по жалобам пациентов


Глава региона проинформировал о нескольких уже принятых решениях:
С середины февраля профильное министерство должно увеличить количество выездных приемов узких специалистов в районах области. Если раньше они проводились раз в месяц, то сейчас - не менее одного раза в неделю.

«Попрошу уделить организации первостепенное внимание, сформировать четкий график и обеспечить своевременное информирование пациентов. Через какое-то время мы спросим у жителей, получилось ли у вас наладить эту работу и заметили ли они положительные изменения», - обратился Роман Бусаргин к министру здравоохранения Владимиру Дудакову.

По итогам совещания также было принято решение провести комплексные проверки ряда больниц и поликлиник в связи с большим количеством жалоб от жителей.

«Контрольно-аналитический комитет уже включился в эту работу. Проверки начнутся с понедельника. Об их итогах также обязательно скажем публично. В случае необходимости будем принимать кадровые решения», - подчеркнул губернатор.