Жительница Германии отказалась лечить зубы на родине и предпочла обратиться за помощью к саратовским специалистам
Буквально за три дня эксперты смогли сохранить зуб пациентке и установить новую коронку из высококачественного материала
Почему иностранцы стали лечиться в России?
Еще лет тридцать назад считалось, что за оказанием качественных медицинских услуг надо ехать за границу, потому что "только там лучшие врачи, оборудование, медикаменты, сервис". И по сути это было правдой. Страна тогда находилась в кризисе, медицина - в упадке, а люди думали лишь о том, чтобы «зубы на полку» не положить.
Однако сегодня картина иная. Качество стоматологического лечения в России уже давно имеет мировой уровень. Связано это с тем, что в стране высокая конкуренция, которая требует, чтобы и врачи постоянно повышали квалификацию, и клиники закупались серьезным оборудованием и проверенными качественными материалами.
Все больше иностранцев едут лечиться в Россию, об этой тенденции заявили в Минздраве. Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что в стране стал развиваться въездной медицинский туризм. По данным Минздрава, в 2023 году российские учреждения оказали медицинскую помощь 12 млн иностранцев на общую сумму свыше $700 млн.
В Ассоциации медицинского туризма подсчитали, что наиболее востребованными среди зарубежных клиентов были услуги стоматологии, гинекологии, урологии и пластической хирургии. Самым популярным направлением медицинского туризма в Россию стала стоматология — 44% иностранцев, приехавших в нашу страну за медицинскими услугами, выбрали именно стоматологию. Причем прогнозируется и дальнейший рост именно в этом направлении.
Почему наши соотечественники, живущие много лет за границей, стали чаще приезжать в Россию на медицинские обследования, в том числе для получения стоматологических услуг? Как считают эксперты, дело в том, что у нас услуги оказываются качественные, а цены значительно отличаются в лучшую сторону, например, от немецких.
История о том, как в Саратове вернули доверие к отечественной стоматологии
Пациентка Н. обратилась за помощью в стоматологию «Винир», когда приехала в гости к родственникам в Россию. По ее словам, в Германии местные врачи ей сказали, что пора менять старую коронку (ей около 8 лет), и если этого не сделать, то зуб придется удалить.
- Я приехала в гости в Саратов, и по рекомендациям родственников решила проконсультироваться в стоматологии «Винир», чтобы получить второе мнение и принять окончательное решение, - рассказывает она.
В клинике «Винир» ее принял врач-стоматолог ортопед Ровшан Мустафаев. Пациентке сделали весь комплекс необходимых процедур в пределах одной клиники – в частности, КТ, проведя диагностику с искусственным интеллектом. Было определено, что с зубом все в порядке, кариозных процессов нет, и что замена старой коронки будет достаточной для сохранения здоровья зуба. На соседнем зубе была выявлена большая пломба и вторичный кариес. И тогда было принято решение, что терапевт вылечит кариес, а зуб будет покрыт коронкой во избежание его дальнейшего разрушения.
Далее врачи приступили к изготовлению новой коронки, так как решили заменить её на более современную. Предыдущая была сделана из металлокерамики, новую сделали в собственной лаборатории из диоксида циркония.
- На КТ мы определили, что зуб, который был ранее покрыт коронкой, восстановлен цельнолитой культовой штифтовой вкладкой, корневой канал пролечен удовлетворительно и перелечивание зуба не потребовалось, - рассказывает Ровшан Мустафаев. - Далее вылечили кариес на соседнем зубе и подготовили оба зуба под покрытие коронкой, которую изготовил старший техник клиники Иван Долгов. Так за 3 дня пациентке вылечили зуб и поставили коронки.
-Сегодня мы не удивляемся тому факту, что к нам приезжают из разных уголков области, и из центра Москвы, из других городов и даже других стран, понимая, что затраты на время в пути целиком окупаются качеством лечения, уровнем сервиса и приемлемыми ценами», -отметил Ровшан Мустафаев.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjdseaur
Почему иностранцы стали лечиться в России?
Еще лет тридцать назад считалось, что за оказанием качественных медицинских услуг надо ехать за границу, потому что "только там лучшие врачи, оборудование, медикаменты, сервис". И по сути это было правдой. Страна тогда находилась в кризисе, медицина - в упадке, а люди думали лишь о том, чтобы «зубы на полку» не положить.
Однако сегодня картина иная. Качество стоматологического лечения в России уже давно имеет мировой уровень. Связано это с тем, что в стране высокая конкуренция, которая требует, чтобы и врачи постоянно повышали квалификацию, и клиники закупались серьезным оборудованием и проверенными качественными материалами.
Все больше иностранцев едут лечиться в Россию, об этой тенденции заявили в Минздраве. Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что в стране стал развиваться въездной медицинский туризм. По данным Минздрава, в 2023 году российские учреждения оказали медицинскую помощь 12 млн иностранцев на общую сумму свыше $700 млн.
В Ассоциации медицинского туризма подсчитали, что наиболее востребованными среди зарубежных клиентов были услуги стоматологии, гинекологии, урологии и пластической хирургии. Самым популярным направлением медицинского туризма в Россию стала стоматология — 44% иностранцев, приехавших в нашу страну за медицинскими услугами, выбрали именно стоматологию. Причем прогнозируется и дальнейший рост именно в этом направлении.
Почему наши соотечественники, живущие много лет за границей, стали чаще приезжать в Россию на медицинские обследования, в том числе для получения стоматологических услуг? Как считают эксперты, дело в том, что у нас услуги оказываются качественные, а цены значительно отличаются в лучшую сторону, например, от немецких.
История о том, как в Саратове вернули доверие к отечественной стоматологии
Пациентка Н. обратилась за помощью в стоматологию «Винир», когда приехала в гости к родственникам в Россию. По ее словам, в Германии местные врачи ей сказали, что пора менять старую коронку (ей около 8 лет), и если этого не сделать, то зуб придется удалить.
- Я приехала в гости в Саратов, и по рекомендациям родственников решила проконсультироваться в стоматологии «Винир», чтобы получить второе мнение и принять окончательное решение, - рассказывает она.
В клинике «Винир» ее принял врач-стоматолог ортопед Ровшан Мустафаев. Пациентке сделали весь комплекс необходимых процедур в пределах одной клиники – в частности, КТ, проведя диагностику с искусственным интеллектом. Было определено, что с зубом все в порядке, кариозных процессов нет, и что замена старой коронки будет достаточной для сохранения здоровья зуба. На соседнем зубе была выявлена большая пломба и вторичный кариес. И тогда было принято решение, что терапевт вылечит кариес, а зуб будет покрыт коронкой во избежание его дальнейшего разрушения.
Далее врачи приступили к изготовлению новой коронки, так как решили заменить её на более современную. Предыдущая была сделана из металлокерамики, новую сделали в собственной лаборатории из диоксида циркония.
- На КТ мы определили, что зуб, который был ранее покрыт коронкой, восстановлен цельнолитой культовой штифтовой вкладкой, корневой канал пролечен удовлетворительно и перелечивание зуба не потребовалось, - рассказывает Ровшан Мустафаев. - Далее вылечили кариес на соседнем зубе и подготовили оба зуба под покрытие коронкой, которую изготовил старший техник клиники Иван Долгов. Так за 3 дня пациентке вылечили зуб и поставили коронки.
-Сегодня мы не удивляемся тому факту, что к нам приезжают из разных уголков области, и из центра Москвы, из других городов и даже других стран, понимая, что затраты на время в пути целиком окупаются качеством лечения, уровнем сервиса и приемлемыми ценами», -отметил Ровшан Мустафаев.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия Л041-01020-64/00288051 от 25.12.2020
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https://vinir-s.ru/?erid=2SDnjdseaur