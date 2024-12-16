В Татищевскую районную больницу поступил новый автоматический биохимический анализатор

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Новое оборудование получено по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.BS-240 Pro представляет собой многофункциональный настольный клинический анализатор химического состава, предназначенный для проведения различных исследований в клинико-диагностической лаборатории районной больницы. Он обладает большим спектром определяемых параметров: ферменты, субстраты, специфические белки, электролиты, липиды.Анализатор отличается высокой точностью и скоростью анализа, что позволяет получать быстрые и точные результаты и проводить более качественный медицинские анализы.«Преимущество нового оборудования в том, что он легко интегрируется с различными видами программного обеспечения, что позволяет увеличить эффективность работы лаборатории. Новейшие технологии обеспечивают надежность и точность получаемых результатов. Благодаря этому, медицинским работникам не придется терять время на проверку результатов и устранение ошибок, что увеличивает эффективность работы лаборатории и улучшает качество медицинской помощи», - рассказала главный врач районной больницы Марина Берсенева.