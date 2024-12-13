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Министру здравоохранения Саратовской области вручена благодарность за оказанную помощь военнослужащим в зоне СВО

Новости / Здоровье
Министру здравоохранения Саратовской области вручена благодарность за оказанную помощь военнослужащим в зоне СВО


Благотворительный фонд медико-социальной реабилитации «Центр помощи жертвам социальных проблем, терроризма и военных конфликтов» выразил благодарность за оказанную гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО.

Соответствующее письмо и памятная медаль были вручены министру здравоохранения Владимиру Дудакову президентом Фонда Артуром Аванесяном.

«По просьбе главы Фонда, Артура Самвеловича, мы передали для отправки на передовую более 100 000 комплектов средств индивидуальной защиты, это примерно 2,5 грузовые фуры. Все это было оперативно доставлено военнослужащим. Благодарю за оказанное внимание, но помогаем мы от чистого сердца и из добрых побуждений, не требуя и не ожидая наград. Важно, чтобы наши бойцы чувствовали поддержку во всем и постоянно, а мы готовы поддерживать их столько сколько понадобиться для нашей Победы», - рассказал Владимир Дудаков.