В Саратове провели гибридную операцию

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Хирурги областного клинического кардиодиспансера и областной клинической больницы провели гибридную реконструктивную операцию по восстановлению кровотока артерий нижних конечностей.Операция состояла из двух этапов: открытый – через два разреза на бедре пациенту был пришит искусственный сосуд; эндоваскулярный (или закрытый этап) - малотравматичным методом вернули сосуду прежнюю форму за счет ввода специального баллона, который его расправил и восстановил нормальный кровоток.«Уникальность операции заключалась в том, что оба этапа проходили одновременно. В практике областной клинической больницы гибридные операции выполняются уже несколько лет, совместные крайне сложные операции врачей двух больниц также активно выполняются не первый год, но такой опыт профессионального сотрудничества – первый.Именно такое тесное взаимодействие помогает оказывать самую высокотехнологичную помощь жителям нашего региона, нередко спасая людей от тяжелейших заболеваний. Именно у этого пациента могла развиться гангрена правой нижней конечности, но после этой операции пациент ещё многие годы сможет жить полноценной жизнью», - высоко оценил работу коллег министр здравоохранения Владимир Дудаков.