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Женскую консультацию городской поликлиники №2 отремонтировали по региональной программе

Новости / Здоровье
Женскую консультацию городской поликлиники №2 отремонтировали по региональной программе


В рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, на выделенные из областного бюджета 43,5 млн рублей проводится капитальный ремонт 29 помещений женских консультаций.

В консультации на Железнодорожной наблюдаются почти 48 тыс жительниц Кировского района. Медицинскую помощь женщинам оказывают 12 акушеров-гинекологов, 7 из которых имеют высшую квалификационную категорию, один врач - кандидат медицинских наук.

Здесь ведется специализированный прием по профилактике невынашивания беременности, гинекологической эндокринологии. Проводятся ультразвуковые исследования, фетомониторирование, малые гинекологические операции.

Во время ремонта создана регистратура открытого типа с установкой стойки администратора, картохранилищем. Отремонтированы кабинеты приема врачей, зоны комфортного ожидания, капитальный ремонт санузла с обеспечением доступности для маломобильных пациентов.

«Ежегодно в консультации встают на учет по беременности более 1000 женщин. В 2023 году мамами стали 1003 пациентки женской консультации, из них 11 – мамами двойняшек, 20 детей родилось в результате ЭКО.

После ремонта пациенткам и сотрудникам женской консультации стало комфортнее и удобнее в обновленных помещениях», - поделилась главный врач Саратовской городской поликлиники № 2 Людмила Гурьева.