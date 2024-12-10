Женскую консультацию городской поликлиники №2 отремонтировали по региональной программе
В рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, на выделенные из областного бюджета 43,5 млн рублей проводится капитальный ремонт 29 помещений женских консультаций.
В консультации на Железнодорожной наблюдаются почти 48 тыс жительниц Кировского района. Медицинскую помощь женщинам оказывают 12 акушеров-гинекологов, 7 из которых имеют высшую квалификационную категорию, один врач - кандидат медицинских наук.
Здесь ведется специализированный прием по профилактике невынашивания беременности, гинекологической эндокринологии. Проводятся ультразвуковые исследования, фетомониторирование, малые гинекологические операции.
Во время ремонта создана регистратура открытого типа с установкой стойки администратора, картохранилищем. Отремонтированы кабинеты приема врачей, зоны комфортного ожидания, капитальный ремонт санузла с обеспечением доступности для маломобильных пациентов.
«Ежегодно в консультации встают на учет по беременности более 1000 женщин. В 2023 году мамами стали 1003 пациентки женской консультации, из них 11 – мамами двойняшек, 20 детей родилось в результате ЭКО.
После ремонта пациенткам и сотрудникам женской консультации стало комфортнее и удобнее в обновленных помещениях», - поделилась главный врач Саратовской городской поликлиники № 2 Людмила Гурьева.