Женскую консультацию городской поликлиники №2 отремонтировали по региональной программе

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В рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, на выделенные из областного бюджета 43,5 млн рублей проводится капитальный ремонт 29 помещений женских консультаций.В консультации на Железнодорожной наблюдаются почти 48 тыс жительниц Кировского района. Медицинскую помощь женщинам оказывают 12 акушеров-гинекологов, 7 из которых имеют высшую квалификационную категорию, один врач - кандидат медицинских наук.Здесь ведется специализированный прием по профилактике невынашивания беременности, гинекологической эндокринологии. Проводятся ультразвуковые исследования, фетомониторирование, малые гинекологические операции.Во время ремонта создана регистратура открытого типа с установкой стойки администратора, картохранилищем. Отремонтированы кабинеты приема врачей, зоны комфортного ожидания, капитальный ремонт санузла с обеспечением доступности для маломобильных пациентов.«Ежегодно в консультации встают на учет по беременности более 1000 женщин. В 2023 году мамами стали 1003 пациентки женской консультации, из них 11 – мамами двойняшек, 20 детей родилось в результате ЭКО.После ремонта пациенткам и сотрудникам женской консультации стало комфортнее и удобнее в обновленных помещениях», - поделилась главный врач Саратовской городской поликлиники № 2 Людмила Гурьева.