Владимир Дудаков: «За последние пять лет смертность от болезней системы кровообращения в области снизилась на 22%. Сохранено более 4,6 тыс. жизней»

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На заседании правительства министр здравоохранения Владимир Дудаков представил подробный доклад о развитии и приоритетах кардиологической службы региона. Министр отметил, что сердечно-сосудистым заболеваниям подвержены все группы населения без исключения, а болезни системы кровообращения занимают лидирующую позицию в структуре причин смертности. Однако за последние пять лет наблюдается положительная динамика, количество спасенных жизней растет.«Этому способствует реализация национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, благодаря которому создана сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, разработана система быстрой маршрутизации пациентов с сосудистыми катастрофами, организовано льготное лекарственное обеспечение таких пациентов», - уточнил Владимир Дудаков.Кардиохирургическая помощь в регионе постоянно совершенствуется, внедряются в практику новые методики хирургического лечения, увеличиваются объемы сложнейших оперативных вмешательств. Приоритетной задачей кардиологической службы региона является увеличение количества рентгенэндвоаскулярных вмешательств при остром коронарном синдроме.«За 2023 год выполнено 5 290 чрескожных коронарных вмешательств больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, в текущем году – 5800. Целевое значение – 6213 - по итогам года будет достигнуто. На 2025 год объемы по стентированию коронарных артерий увеличены до 6 800 случаев», - продолжил министр.Главная задача кардиологической службы – обеспечение доступности диагностики и лечения на территории региона, а основные усилия кардиологической службы региона сосредоточены на своевременности выявления сердечно-сосудистых заболеваний и коррекции факторов риска в рамках первичной профилактики.Министр подчеркнул, что на сегодняшний день здравоохранение принимает все возможные меры для достижения целевого показателя по ожидаемой продолжительности жизни.«К основным постулатам борьбы со смертностью населения от болезней системы кровообращения относятся несколько, в числе которых: информирование населения о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременная диагностика и лечение, обеспечение преемственности стационарного и амбулаторного этапов с использованием информационных технологий, повышение приверженности пациентов к лечению», - резюмировал свое выступление министр.