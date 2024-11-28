На закупку бесплатных лекарств для жителей с каждым годом выделяется все больше денежных средств

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В ходе заседания Саратовской областной Думой были выделены дополнительные средства на закупку препаратов для пациентов с онкологическими, сердечно-сосудистыми и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями.«Выделение очередного транша для льготного лекарственного обеспечения не может не вызвать положительных эмоций как среди самих пациентов, так и среди тех, кто их лечит.За последние годы существенно расширились и список заболеваний, при которых осуществляется льготное лекарственное обеспечение, и перечень применяемых препаратов. У больных, перенесших сосудистые катастрофы и оперативные вмешательства, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы продолжительность периода льготного обеспечения выросла с года до двух.Что касается своевременности обеспечения, то здесь мы видим, что ситуация меняется существенно в лучшую сторону. Губернатор Роман Бусаргин относит этот вопрос к приоритетным. Результаты данного подхода налицо - мы видим улучшение результатов лечения, снижение числа повторных инфарктов и инсультов, увеличение средней продолжительности жизни», - рассказал главный врач Энгельсской городской клинической больницы № 2 имени А.Г. Кассиля Валерий Агапов