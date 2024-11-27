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Организация лекарственного обеспечения – на особом контроле губернатора

Новости / Здоровье
Организация лекарственного обеспечения – на особом контроле губернатора

Ежегодно по инициативе губернатора области Романа Бусаргина бюджет на лекарственное обеспечение жителей стабильно увеличивается, выделяются дополнительные средства на целевые закупки по социально важным направлениям.
Сегодня на заседании Саратовской областной Думы депутаты поддержали решение о выделении еще 219 млн рублей на закупку препаратов для пациентов с онкологическими, сердечно-сосудистыми и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями.
«Организация лекарственного обеспечения граждан является важнейшим звеном всего здравоохранения. Своевременное терапевтическое лечение позволяет реально сохранить жизнь и здоровье пациентов. Немаловажным в этом процессе является достаточность финансирования, поскольку с одной стороны, далеко не все граждане сохраняют так называемый соцпакет, что увеличивает нагрузку на региональный бюджет, а с другой стороны есть объективный рост цен на лекарства.
В нашем регионе в последние три года решению этого вопроса уделяется повышенное внимание. Так, в 2022 году в Саратовской области - одной из первых в стране, на постоянной основе дети с сахарным диабетом 1 типа стали получать медицинские изделия для непрерывного мониторирования глюкозы. Благодаря Роману Викторовичу в текущем году выросли объемы закупаемых медикаментов и специализированных продуктов питания для детей с редкими (орфанными) заболеваниями», - рассказал главный врач Энгельсской детской клинической больницы, главный внештатный специалист по педиатрии и детской эндокринологии министерства здравоохранения Саратовской области Михаил Свинарев