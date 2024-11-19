19 ноября 2024 ВТОРНИК
Новости
17:26 | 19 ноября
К мерам поддержки медиков на селе добавилась губернаторская стипендия для студентов-целевиков
14:00 | 19 ноября
Расширена категория военнослужащих на получение региональной выплаты
13:00 | 19 ноября
«Лабораторию будущего» в Историческом парке посетили больше 16 тысяч школьников
12:00 | 19 ноября
Саратовский эксперт не исключил политическую подоплеку в истории со спасательным судном Т-Rex 40
11:00 | 19 ноября
Общественник поддержал увеличение стоимости патента для мигрантов
10:04 | 19 ноября
Саратовский фотограф победил в престижном международном конкурсе
18:33 | 18 ноября
Во всех кадровых центрах Саратовской области начали работать отдельные окна для участников СВО и их близких
16:30 | 18 ноября
Более ста работ саратовских мастеров вышли в финал конкурса «Ремесленник года»
15:37 | 18 ноября
Саратовцы смогут проверить свои знания об отечественной истории
13:18 | 18 ноября
Именные стипендии губернатора помогут решению кадрового дефицита в социальной сфере
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

К мерам поддержки медиков на селе добавилась губернаторская стипендия для студентов-целевиков

Новости / Здоровье
К мерам поддержки медиков на селе добавилась губернаторская стипендия для студентов-целевиков

Главный врач Ртищевской районной больницы Алексей Сергеев рассказал об основных мерах поддержки медицинских работников в сельской местности.
"Хочется отметить активную работу Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина по решению вопросов нехватки медицинских кадров в регионе.

В октябре текущего года он встретился со студентами медицинского университета, которые учатся по целевым направлениям и в дальнейшем намерены работать в сфере здравоохранения. С ними, уже как с взрослыми людьми, обсуждались меры поддержки и варианты их расширения.

Медикам, работающим в сельской местности, доступны льготы по оплате коммунальных услуг, прибавка к зарплате в размере 25%. По федеральным программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» выплачиваются подъемные - 1 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Ведется работа над тем, чтобы повсеместной практикой стала компенсация затраты на съемные квартиры молодым специалистам, либо предоставление служебного жилья.

Проработан вопрос о стипендии для целевиков из отдаленных районов, если они хорошо сдают сессию. Ежемесячные 10 тысяч рублей как поощрение за целеустремленность и старания в учебе – это хорошая идея, реализованная в жизнь" , рассказал Алексей Сергеев.