К мерам поддержки медиков на селе добавилась губернаторская стипендия для студентов-целевиков

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Главный врач Ртищевской районной больницы Алексей Сергеев рассказал об основных мерах поддержки медицинских работников в сельской местности."Хочется отметить активную работу Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина по решению вопросов нехватки медицинских кадров в регионе.В октябре текущего года он встретился со студентами медицинского университета, которые учатся по целевым направлениям и в дальнейшем намерены работать в сфере здравоохранения. С ними, уже как с взрослыми людьми, обсуждались меры поддержки и варианты их расширения.Медикам, работающим в сельской местности, доступны льготы по оплате коммунальных услуг, прибавка к зарплате в размере 25%. По федеральным программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» выплачиваются подъемные - 1 млн рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Ведется работа над тем, чтобы повсеместной практикой стала компенсация затраты на съемные квартиры молодым специалистам, либо предоставление служебного жилья.Проработан вопрос о стипендии для целевиков из отдаленных районов, если они хорошо сдают сессию. Ежемесячные 10 тысяч рублей как поощрение за целеустремленность и старания в учебе – это хорошая идея, реализованная в жизнь" , рассказал Алексей Сергеев.