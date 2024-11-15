В Саратовской городской клинической больнице № 5 отремонтировали две женские консультации

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В состав больницы входят две женские консультации, на улице Клочкова, 74 и по Рабочему проезду, 3. В настоящий момент здесь оказывают медицинскую помощь порядка 25 тыс. женщинам, наблюдаются около двухсот беременных.В сентябре после ремонта открыла свои двери обновленная женская консультация поликлинического отделения № 2, а на днях - в поликлиническом отделении № 1. В женских консультациях отремонтировали коридор и холл, подрядчики заменили потолочные и напольные покрытия, установили пластиковые двери. В одной удалось отделить хирургическое отделение от общего коридора дополнительной пластиковой перегородкой, в другой смогли организовать дополнительное служебное помещение.«Женские консультации играют важную роль в вопросе сохранения репродуктивного здоровья. В наших консультациях теперь светлые и просторные коридоры, применены современные цветовые решения и материалы. Здесь стало комфортней находиться всем – и пациенткам, и сотрудникам. И это уже благоприятно сказывается на общей атмосфере и на настроении», – уверен главный врач Марат Шамьюнов.