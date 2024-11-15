В Хвалынской районной больнице заменили два лифта

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Замена стала возможной благодаря субсидии, выделенной в рамках целевой региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.Летом в эксплуатацию был введен лифт в здании терапевтического отделения. Отделение было построено в 80-х годах прошлого века. Во время строительства лифт не был установлен, шахта все эти десятилетия бездействовала. Замена второго лифта произошла в поликлинике. Здесь также лифт необходим - кому-то надо на прием к врачу, а кто-то проходит курс лечебных или реабилитационных процедур, а передвигаться по лестнице многим достаточно сложно.«После монтажа и замены лифтовых кабин появилась возможность перемещать лежачих и маломобильных пациентов, врачам и посетителям также стало удобнее передвигаться. Установка лифтов значительно повысила комфорт пациентов, сотрудников и посетителей. Теперь в больнице есть быстрый доступ на все этажи самых востребованных подразделений больницы. Подъемником пользуются ежедневно. Пациенты, в том числе и маломобильные, могут спускаться во двор, подышать свежим воздухом, пообщаться», - рассказал главный врач районной больницы Рустам Бибарсов.– Напомним, в 18 больницах и поликлиниках Саратовской области по региональной программе до конца года заменят устаревшие лифты. – Решение об обновлении подъемного оборудования в учреждениях здравоохранения по просьбе врачей приняли в прошлом году. Это позволит сделать наши лечебные организации комфортнее как для медиков, так и для пациентов, – отметил Роман Бусаргин.