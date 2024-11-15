15 ноября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 15 ноября
Программа «Время Героев» открывает набор на второй поток обучения
15:05 | 15 ноября
В Саратовской городской клинической больнице № 5 отремонтировали две женские консультации
15:04 | 15 ноября
А вы играли в "Шкракобушку"? Казачата научат!
14:00 | 15 ноября
Министр области - председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин оценил реставрацию объектов в Петровске
13:00 | 15 ноября
«Фестиваль героев» в поддержку земляков-участников СВО прошел в Дергачах
12:30 | 15 ноября
В Хвалынской районной больнице заменили два лифта
11:00 | 15 ноября
18 ноября стартует III ежегодная Всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант – 2024».
09:59 | 15 ноября
Основные торжества в честь юбилея Альфреда Шнитке состоятся 21-24 ноября
09:00 | 15 ноября
На совещании в министерстве подвели итоги профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде»
17:00 | 14 ноября
На СВО востребованы бойцы с техническим образованием
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Хвалынской районной больнице заменили два лифта

Новости / Здоровье
В Хвалынской районной больнице заменили два лифта

Замена стала возможной благодаря субсидии, выделенной в рамках целевой региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным.

Летом в эксплуатацию был введен лифт в здании терапевтического отделения. Отделение было построено в 80-х годах прошлого века. Во время строительства лифт не был установлен, шахта все эти десятилетия бездействовала. Замена второго лифта произошла в поликлинике. Здесь также лифт необходим - кому-то надо на прием к врачу, а кто-то проходит курс лечебных или реабилитационных процедур, а передвигаться по лестнице многим достаточно сложно.

«После монтажа и замены лифтовых кабин появилась возможность перемещать лежачих и маломобильных пациентов, врачам и посетителям также стало удобнее передвигаться. Установка лифтов значительно повысила комфорт пациентов, сотрудников и посетителей. Теперь в больнице есть быстрый доступ на все этажи самых востребованных подразделений больницы. Подъемником пользуются ежедневно. Пациенты, в том числе и маломобильные, могут спускаться во двор, подышать свежим воздухом, пообщаться», - рассказал главный врач районной больницы Рустам Бибарсов.

– Напомним, в 18 больницах и поликлиниках Саратовской области по региональной программе до конца года заменят устаревшие лифты. – Решение об обновлении подъемного оборудования в учреждениях здравоохранения по просьбе врачей приняли в прошлом году. Это позволит сделать наши лечебные организации комфортнее как для медиков, так и для пациентов, – отметил Роман Бусаргин.