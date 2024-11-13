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Штат Саратовской городской клинической больницы № 1 пополнили 89 новых специалистов

Новости / Здоровье
Штат Саратовской городской клинической больницы № 1 пополнили 89 новых специалистов


В больнице совершенствуется стратегия обеспечения медицинскими кадрами, проводится системная работа с новыми сотрудниками.

В ходе встречи главного врача Евгения Ковалева с вновь принятыми сотрудниками были представлены разработанные в учреждении путеводитель для новых сотрудников, культурный справочник и методичка по типовым ситуациям «От приёмного отделения до выписки».

Эти материалы призваны помочь молодым специалистам более уверенно адаптироваться в рабочей среде и успешно справляться с задачами. Эту методику планируется внедрить в другие учреждения области.

Организация программ наставничества в больнице включает в себя не только поддержку со стороны опытных коллег, но и предоставление специалистам материалов с информацией о самом учреждении, правилах поведения в типовых и нетиповых ситуациях, а также план корпоративных мероприятий и меры поддержки профсоюзной организации.

«За два последних месяца к работе в больнице приступило 89 новых специалистов. Привлечение и удержание квалифицированных медицинских кадров является одной из ключевых задач для организации здравоохранения. В условиях постоянного дефицита медицинских специалистов и конкуренции на рынке труда разработка эффективной кадровой политики становится необходимостью. Создание благоприятной профессиональной среды, где молодые врачи могут открыто обсуждать свои инновационные идеи и сомнения, также имеет огромное значение», - отметил главный врач.