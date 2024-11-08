8 ноября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
16:30 | 08 ноября
В Саратове завершились Всероссийские соревнования по подводному спорту
16:00 | 08 ноября
За последние несколько лет в Воскресенской районной больнице обновилось диагностическое оборудование
15:35 | 08 ноября
В Самаре завершился всероссийский семинар фонда «Защитники Отечества»
15:00 | 08 ноября
ФАП в селе Кожевино распахнул свои двери для больших и маленьких пациентов
14:48 | 08 ноября
Саратовские общественники поддержали решение о приостановке строительства высоток в "Авиаторе"
14:00 | 08 ноября
С начала года жителям области предоставлено более 6,5 тысячи бесплатных юридических услуг
13:00 | 08 ноября
Итоги олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»
12:00 | 08 ноября
Участникам специальной военной операции помогают с диспансеризацией и трудоустройством
11:00 | 08 ноября
Ветеран Великой Отечественной войны рассказал студентам о военном параде 7 ноября 1941 года
23:37 | 07 ноября
Ветеран разведки Николай Еремин встретился с молодёжью на премьере фильма «Невидимый щит Родины»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

За последние несколько лет в Воскресенской районной больнице обновилось диагностическое оборудование

Новости / Здоровье
За последние несколько лет в Воскресенской районной больнице обновилось диагностическое оборудование

По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в больницу поступил аппарат ультразвуковой диагностики.

Современный ультразвуковой сканер обладает высокой разрешающей способностью, оснащён передовыми технологиями, которые ускоряют диагностику, и делают её более точной. Сегодня УЗИ - один из самых распространённых методов диагностики. Он востребован практически во всех областях медицины . При этом важен уровень подготовки и опыт врача. В районной больнице работают 3 опытных врача специалиста, которые ежедневно обследуют пациентов с различными заболеваниями. С целью улучшения качества оказания медицинской помощи, один из врачей прошёл обучение по ультразвуковой диагностике сердечно-сосудистой системы.

В настоящий момент проведено более четырех тысяч исследований, количество и качество которых ежедневно увеличивается.

«Ранее в рамках программы мы получили новое лабораторное оборудование. В конце декабря в больницу ожидается поставка рентгеновского оборудования - цифрового рентгеновского аппарата и цифрового маммографа. Практически полностью за последние несколько лет, благодаря программе модернизации, в нашем лечебном учреждении произведена замена старого оборудования на новое современное. Созданная диагностическая база позволяет оказывать качественную медицинскую помощь в современных условиях», - рассказала главный врач районной больницы Елена Кусакина.