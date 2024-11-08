За последние несколько лет в Воскресенской районной больнице обновилось диагностическое оборудование

просмотров: 66

По программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в больницу поступил аппарат ультразвуковой диагностики.Современный ультразвуковой сканер обладает высокой разрешающей способностью, оснащён передовыми технологиями, которые ускоряют диагностику, и делают её более точной. Сегодня УЗИ - один из самых распространённых методов диагностики. Он востребован практически во всех областях медицины . При этом важен уровень подготовки и опыт врача. В районной больнице работают 3 опытных врача специалиста, которые ежедневно обследуют пациентов с различными заболеваниями. С целью улучшения качества оказания медицинской помощи, один из врачей прошёл обучение по ультразвуковой диагностике сердечно-сосудистой системы.В настоящий момент проведено более четырех тысяч исследований, количество и качество которых ежедневно увеличивается.«Ранее в рамках программы мы получили новое лабораторное оборудование. В конце декабря в больницу ожидается поставка рентгеновского оборудования - цифрового рентгеновского аппарата и цифрового маммографа. Практически полностью за последние несколько лет, благодаря программе модернизации, в нашем лечебном учреждении произведена замена старого оборудования на новое современное. Созданная диагностическая база позволяет оказывать качественную медицинскую помощь в современных условиях», - рассказала главный врач районной больницы Елена Кусакина.