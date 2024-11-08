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ФАП в селе Кожевино распахнул свои двери для больших и маленьких пациентов

Новости / Здоровье
ФАП в селе Кожевино распахнул свои двери для больших и маленьких пациентов


Жители села Кожевино и близлежащих населенных пунктов Петровского района получили великолепный подарок – здесь открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Этот стало возможным благодаря реализации программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Строительство ФАПа было завершено в сентябре текущего года. Новый пункт оснащен всем необходимым современным медицинским оборудованием и мебелью. Также обеспечены все необходимые коммуникации, включая горячее и холодное водоснабжение, канализацию и электрическое отопление. Возведение модульной конструкции в селе Кожевино обеспечит доступность к качественной медицинской помощи для жителей села и близлежащих населенных пунктов», - поделилась главный врач районной больницы Галина Вольф.