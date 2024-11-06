25 медалей со Всероссийской спартакиады по спорту глухих привезли воспитанники школы «РиФ»

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В Саранске (республика Мордовия) завершилась X Всероссийская спартакиада по спорту глухих, в которой приняли участие более 600 спортсменов из 36 регионов России. Соревнования проходили в 8 дисциплинах: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, футбол, шахматы, спортивное ориентирование, тхэквондо.Спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» состязались в плавании и легкой атлетике и привезли со спартакиады по двум дисциплинам 25 медалей: 22 – в плавании и 3 – в легкой атлетике. Среди них 13 золотых медалей, 8 серебряных и 4 бронзовые.Результаты в плавании:Индира Пастахаева в абсолютном первенстве завоевала 3 золотые медали (50 метров в/стиль, эстафета 4х100 метров в/стиль смешанная женская, 4х100 метров комбинированная) и 3 серебряные (100 метров вольный стиль, 50 – баттерфляй, эстафета 4х100 метров комбинированная смешанная) медали.В возрастной группе 10-13 лет Индира завоевала также 3 золотые медали на дистанциях 50 метров,100 метров вольный стиль, 50 метров баттерфляй.Полина Шершова завоевала 3 золотые медали: 200 метров вольный стиль, эстафета 4х100 метров вольный стиль смешанная, 4х100 метров комбинированная женская), 1 серебряную медаль в эстафете 4х100 метров комбинированная смешанная), 1 бронзовую на дистанции 100 метров вольный стиль.⁠Ангелина Алмазова завоевала на спартакиаде 1 золотую медаль в эстафете 4х100 метров комбинированная женская, в возрастной группе 10-13 лет завоевала 2 серебряные медали на дистанциях 50 метров,100 метров на спине и 1 бронзовую на дистанции 50 метров вольный стиль.⁠Дмитрий Овчинников завоевал 1 золотую и 1 серебряную медали в эстафетах 4х100 метров вольный стиль смешанная и 4х100 метров комбинированная смешанная соответственно.⁠Милан Лахнов завоевал золотую медаль в эстафете 4х100 метров вольный стиль смешанная.⁠Артур Курносов завоевал серебряную медаль в эстафете 4х100 метров комбинированная смешанная.В командном зачете команда пловцов заняла 2 место после Москвы.Результаты в легкой атлетике:Елизавета Сердюченко завоевала золотую медаль в прыжках в высоту.Кирилл Филатов завоевал бронзу в беге на 400 метров.⁠Юлия Фролова завоевала бронзу в прыжках в длину.