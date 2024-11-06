6 ноября 2024 СРЕДА
Новости
10:52 | 06 ноября
Наталья Речман: Тема СВО сегодня одна из самых важных
10:00 | 06 ноября
«Фестиваль героев» отправляется в р.п. Турки
09:00 | 06 ноября
25 медалей со Всероссийской спартакиады по спорту глухих привезли воспитанники школы «РиФ»
19:22 | 05 ноября
Иван Бирюлин: Лучше для всех не отдавать работу на иностранный аутсорсинг, а оставлять за нашими гражданами
18:54 | 05 ноября
Дмитрий Лыгин: Перечень региональных мер соцподдержки бойцов СВО и членов их семей постоянно расширяется
18:50 | 05 ноября
Заслуженный экономист России поддержал решение губернатора о мигрантах
16:30 | 05 ноября
Победители «Театрального Приволжья» получат возможность поехать в путешествие и поставить новый спектакль
15:00 | 05 ноября
Саратовский педагог поборется за возможность отправиться в арктическую экспедицию к Северному полюсу
14:00 | 05 ноября
Средняя зарплата в промышленности Саратовской области выросла вдвое за 5 лет
13:35 | 05 ноября
Предприниматели выйдут на маркетплейсы благодаря господдержке
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

25 медалей со Всероссийской спартакиады по спорту глухих привезли воспитанники школы «РиФ»

Новости
25 медалей со Всероссийской спартакиады по спорту глухих привезли воспитанники школы «РиФ»


В Саранске (республика Мордовия) завершилась X Всероссийская спартакиада по спорту глухих, в которой приняли участие более 600 спортсменов из 36 регионов России. Соревнования проходили в 8 дисциплинах: плавание, легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, футбол, шахматы, спортивное ориентирование, тхэквондо.

Спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» состязались в плавании и легкой атлетике и привезли со спартакиады по двум дисциплинам 25 медалей: 22 – в плавании и 3 – в легкой атлетике. Среди них 13 золотых медалей, 8 серебряных и 4 бронзовые.

Результаты в плавании:
Индира Пастахаева в абсолютном первенстве завоевала 3 золотые медали (50 метров в/стиль, эстафета 4х100 метров в/стиль смешанная женская, 4х100 метров комбинированная) и 3 серебряные (100 метров вольный стиль, 50 – баттерфляй, эстафета 4х100 метров комбинированная смешанная) медали.

В возрастной группе 10-13 лет Индира завоевала также 3 золотые медали на дистанциях 50 метров,100 метров вольный стиль, 50 метров баттерфляй.

Полина Шершова завоевала 3 золотые медали: 200 метров вольный стиль, эстафета 4х100 метров вольный стиль смешанная, 4х100 метров комбинированная женская), 1 серебряную медаль в эстафете 4х100 метров комбинированная смешанная), 1 бронзовую на дистанции 100 метров вольный стиль.

⁠Ангелина Алмазова завоевала на спартакиаде 1 золотую медаль в эстафете 4х100 метров комбинированная женская, в возрастной группе 10-13 лет завоевала 2 серебряные медали на дистанциях 50 метров,100 метров на спине и 1 бронзовую на дистанции 50 метров вольный стиль.

⁠Дмитрий Овчинников завоевал 1 золотую и 1 серебряную медали в эстафетах 4х100 метров вольный стиль смешанная и 4х100 метров комбинированная смешанная соответственно.

⁠Милан Лахнов завоевал золотую медаль в эстафете 4х100 метров вольный стиль смешанная.

⁠Артур Курносов завоевал серебряную медаль в эстафете 4х100 метров комбинированная смешанная.

В командном зачете команда пловцов заняла 2 место после Москвы.

Результаты в легкой атлетике:
Елизавета Сердюченко завоевала золотую медаль в прыжках в высоту.
Кирилл Филатов завоевал бронзу в беге на 400 метров.
⁠Юлия Фролова завоевала бронзу в прыжках в длину.