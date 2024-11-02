В женской консультации Духовницкой районной больницы отремонтировали кабинеты, установили новую мебель

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В составе консультации - кабинет приема врача акушера-гинеколога, смотровой кабинет, кабинет врача ультразвуковой диагностики.«Помещения женской консультации давно уже требовали ремонта. Мы предпринимали все возможные усилия, чтобы обеспечить пациентам и сотрудникам комфортные условия, но для кардинального решения коммунальных проблем, требующих больших денежных вложений, возможностей не было. Все мы, искренне рады, что появилась возможность реализовать наше долгожданное желание - значительно улучшить условия для пребывания в лечебном учреждении как пациентов, так и медперсонала. Теперь у нас созданы все условия, чтобы пришедшие женщины, чувствовали себя комфортно и спокойно», - рассказал главный врач районной больницы Алексей Рожков.На ремонт 29 женских консультаций в Саратове и области по инициативе губернатора Романа Бусаргина выделено свыше 43 млн рублей.