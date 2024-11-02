2 ноября 2024 СУББОТА
Новости
20:27 | 02 ноября
Делегация области принимает участие во Всероссийском форуме «Народы России»
15:30 | 02 ноября
«Сильна Россия, когда она едина»: в социозащитных учреждениях области проходят мероприятия ко Дню народного единства
14:00 | 02 ноября
«Россия – наша мощь и сила»
13:30 | 02 ноября
Иностранные студенты путешествуют по Саратовскому краю, изучают его культуру и обычаи
12:00 | 02 ноября
Команда Областного реабилитационного центра продолжает помогать семьям в районах области
11:11 | 02 ноября
4 ноября саратовцев ждут крестный ход, флешмоб и Фестиваль народных культур
11:00 | 02 ноября
В женской консультации Духовницкой районной больницы отремонтировали кабинеты, установили новую мебель
10:13 | 02 ноября
В 66 многоквартирных домах области изменились способы управления
18:00 | 01 ноября
Команда Областного реабилитационного центра продолжает помогать семьям в районах области
17:51 | 01 ноября
В Саратове стартует обучающая программа для женщин-предпринимателей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В женской консультации Духовницкой районной больницы отремонтировали кабинеты, установили новую мебель

Новости / Здоровье
В женской консультации Духовницкой районной больницы отремонтировали кабинеты, установили новую мебель


В составе консультации - кабинет приема врача акушера-гинеколога, смотровой кабинет, кабинет врача ультразвуковой диагностики.

«Помещения женской консультации давно уже требовали ремонта. Мы предпринимали все возможные усилия, чтобы обеспечить пациентам и сотрудникам комфортные условия, но для кардинального решения коммунальных проблем, требующих больших денежных вложений, возможностей не было. Все мы, искренне рады, что появилась возможность реализовать наше долгожданное желание - значительно улучшить условия для пребывания в лечебном учреждении как пациентов, так и медперсонала. Теперь у нас созданы все условия, чтобы пришедшие женщины, чувствовали себя комфортно и спокойно», - рассказал главный врач районной больницы Алексей Рожков.

На ремонт 29 женских консультаций в Саратове и области по инициативе губернатора Романа Бусаргина выделено свыше 43 млн рублей.