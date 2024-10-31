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Регион одним из первых начал проведение медицинского тестирования подростков на употребление наркотиков

Новости / Здоровье


За девять лет медицинским тестированием уже охвачено более 40 тысяч обучающихся из школ, профессиональных образовательных учреждений, вузов.


Проблема зависимого поведения подростков и молодежи является одной из самых болезненных для современного российского общества

Специалисты подчеркивают, что первые «случайные пробы» наркотиков в подростковом и юношеском возрасте приводят к быстрому формированию зависимости, различным негативным последствиям и правонарушениям.

Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ является одной из форм профилактики.

Саратовская область одна из первых субъектов РФ начала проведение медицинского тестирования несовершеннолетних на незаконное потребление наркотических препаратов.

Проверка учащихся начинается с 7 класса при обязательном согласии родителей, с 15-ти лет подростки сами решают, согласны ли они на медицинское обследование.

«Тестирование анонимное, гарантируется полная конфиденциальность. Результаты теста узнают только сам школьник и его родители по желанию школьника. Специалисты-медики и педагоги школы призывают обучающихся и их родителей серьезно отнестись к этой инициативе. Ведь только при наличии объективной и полноценной информации, можно выстроить систему противостояния, которая будет действительно эффективной», - рассказал главный врач Областной клинической психиатрической больницы Святой Софии Дмитрий Хижняк.

В Саратове на базе городского психоневрологического диспансера работает телефон доверия 8(8452)75-14-00, куда каждый подросток или родитель может обратиться анонимно, в том числе по вопросу тестирования на наркотики.