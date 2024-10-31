Регион одним из первых начал проведение медицинского тестирования подростков на употребление наркотиков
За девять лет медицинским тестированием уже охвачено более 40 тысяч обучающихся из школ, профессиональных образовательных учреждений, вузов.
Проблема зависимого поведения подростков и молодежи является одной из самых болезненных для современного российского общества
Специалисты подчеркивают, что первые «случайные пробы» наркотиков в подростковом и юношеском возрасте приводят к быстрому формированию зависимости, различным негативным последствиям и правонарушениям.
Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ является одной из форм профилактики.
Саратовская область одна из первых субъектов РФ начала проведение медицинского тестирования несовершеннолетних на незаконное потребление наркотических препаратов.
Проверка учащихся начинается с 7 класса при обязательном согласии родителей, с 15-ти лет подростки сами решают, согласны ли они на медицинское обследование.
«Тестирование анонимное, гарантируется полная конфиденциальность. Результаты теста узнают только сам школьник и его родители по желанию школьника. Специалисты-медики и педагоги школы призывают обучающихся и их родителей серьезно отнестись к этой инициативе. Ведь только при наличии объективной и полноценной информации, можно выстроить систему противостояния, которая будет действительно эффективной», - рассказал главный врач Областной клинической психиатрической больницы Святой Софии Дмитрий Хижняк.
В Саратове на базе городского психоневрологического диспансера работает телефон доверия 8(8452)75-14-00, куда каждый подросток или родитель может обратиться анонимно, в том числе по вопросу тестирования на наркотики.