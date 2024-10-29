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Саратовские медики примут участие в Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение»

Новости / Здоровье
Саратовские медики примут участие в Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение»


Министр здравоохранения Владимир Дудаков возглавил делегацию врачей области на Третьем Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение»

Собравшиеся обсудят приоритетные направления развития национального здравоохранения в русле реализации федеральных проектов.

«В ходе пленарных заседаний состоится живой диалог профессионалов – содержательный, интересный и результативный. Каждый найдет для себя что-то интересное, расширит круг своих знаний, сможет внедрить в своем лечебном учреждении. В данный момент принимаю участие в сессии «Сердце нации: комплексный подход к борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В целом программа крайне интересна», - поделился Владимир Дудаков.

По итогам Конгресса будут выработаны решения для эффективного развития системы здравоохранения, ориентированные на достижение национальных целей и приоритетов в сфере охраны здоровья граждан