Саратовские медики примут участие в Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение»

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Министр здравоохранения Владимир Дудаков возглавил делегацию врачей области на Третьем Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение»Собравшиеся обсудят приоритетные направления развития национального здравоохранения в русле реализации федеральных проектов.«В ходе пленарных заседаний состоится живой диалог профессионалов – содержательный, интересный и результативный. Каждый найдет для себя что-то интересное, расширит круг своих знаний, сможет внедрить в своем лечебном учреждении. В данный момент принимаю участие в сессии «Сердце нации: комплексный подход к борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В целом программа крайне интересна», - поделился Владимир Дудаков.По итогам Конгресса будут выработаны решения для эффективного развития системы здравоохранения, ориентированные на достижение национальных целей и приоритетов в сфере охраны здоровья граждан